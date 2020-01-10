Военный эксперт подтвердил одну из теорий о причинах крушения украинского Боинга, добавив фото-доказательства

Утром 8 января украинский самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии», на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Как сообщает Politeka.net, трагедию с украинским Боингом прокомментировал военный эксперт и журналист из Мальты Бабак Тагвей на личной странице в Twitter. Ко всему прочему он добавил к своему посту фото, доказывающее теорию о российской ракете Иранского ПВО, которая сбила украинский самолет.

Он полностью опроверг версию на которой настаивает Иран о том, что самолет упал из-за технических неисправностей. Эксперт считает, что авиалайнер был сбит российской ракетой системы ПВО «Тор М-1».

Бабак Тагвей добавил, что целью ракет был не украинский самолет. Выпустив ракету они ошиблись, приняв самолет МАУ за истребитель США.

Таким образом, военный эксперт из мальтийской Валетты Бабак Тагвей на собственной странице в социальной сети Twitter написал, что авиалайнер МАУ был сбит ошибочно.

Также ранее сообщалось, что стало известно, кому было выгодно уничтожение украинского Боинга в Иране.

Трагедия с украинским самолетом совсем не нужна ни властям Ирана, ни властям США, да и всему цивилизованному Западу не нужна. Ведь Запад, как никто другой стремится предотвратить Третью мировую, поэтому они пытаются любой ценой остановить военный конфликт, вернув конфликтирующие стороны в сферу демократии.

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