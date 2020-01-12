У Росії почалася істерика через слова колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова про провину Росії в авіакатастрофі українського «Боїнга» в Ірані

Голова комісії ради федерації з інформаційної політики Олексій Пушков назвав його «ненормальним».

Российсого сенатоара зачепило заяву Турчинова про те, що "відповідальність за катастрофу українського Боїнга в Ірані повинна нести Росія, яка "систематично підтримує тероризм і порушує міжнародні санкції".

Пушков різко відповів на це у своєму Twitter.

"Всьому світу очевидно, що Росія не має відношення до загибелі українського Боїнга. Країна-постачальник зброї не несе відповідальності за його використання. Жодній нормальній політику в світі і не спало на думку звинуватити Росію. Нормальному не прийшло, а Турчинову прийшло. Діагноз", - висловився Пушков.

Проте, варто відзначити, що далеко не всі в мережі його підтримали.

«Постачати зброю відбитим фанатикам, це так собі ідея», «Дайте їм ще ядерну зброю, і кричіть, що ви не винні», «Не тільки Турчинову це прийшло в голову, але і наші так звані опозиціонери закликають вибачиться за збитий Боїнг в Ірані. Мабуть у них з Турчиновим один діагноз», «Коли я продавав йому зброю я звичайно знав, що він фанатичний маніяк, але я з ним дружив. І він платив хороші гроші!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, після того, як Тегеран офіційно заявив, що український Боїнг помилково збили військові Ірану, в Росії почалася істерика.

зокрема, заступник голови комітету з оборони, депутат від "Єдиної Росії" Юрій Швыткин розкритикував позицію Ірану за визнання вини в катастрофі літака.

За його словами, ракетний удар спровокували США, тому «відповідні дії з боку Ірану ненавмисні». На думку депутата Держдуми РФ, треба засуджувати не тільки Тегеран, але і дії США щодо збитого літака. Він також додав, що збитий літак – це «не позиція держави Іран, а помилка одного з військовослужбовців».

Така позиція шокувала користувачів мережі.

«Звичайно розкритикували! Адже тепер позиція офіційної влади Росії з МН-17 вже не вписується ні в які рамки. Навіть релігійні фанатики Ірану визнали свій косяк, а великоскрепные досі х**ю порят!», «Тому що не можна так підставляти ріс пропаганду. Домовилися, що сам впав, отже, сам впав», «Ну так, спалилися лохи, а могли б мукати п'ять років, що типу не мыыыы, і ссать всім в очі направо і наліво, типу ППО не наш, ихтамнет, це шахтарі з шахти дістали і т. д..», – пишуть в інтернеті.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

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