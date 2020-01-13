Пішов з життя знаменитий радянський режисер Костянтин Бромберг

Режисер фільмів "Пригоди Електроніка" і "Чародії" Костянтин Бромберг помер у США у Детройті у віці 80 років. Про це повідомив у понеділок, 13 січня, режисер і сценарист Михайло Ідову на своїй сторінці в Facebook.

"Два дні тому в Детройті помер режисер Костянтин Бромберг, постановник радянських мегахитов "Чародії" та "Пригоди Електроніка", - написав він.

Ідов розповів, що його батьки були добре знайомі з Бромбергом, сам він зустрічався з режисером всього пару раз в 1990-х роках. За його словами, після переїзду в США Бромберг не займався кіно.

"В США Бромберг нічим пов'язаних з кіно не займався і, здається, навіть не намагався, просто жив; один час, пам'ятаю, марив дивовижними планами пересувного музею з копіями світових шедеврів", - згадав він.

Костянтин Бромберг народився 17 жовтня 1939 року в Харкові. У 1958-1959 роках працював кореспондентом агентства друку "Новини" та режисером на Воркутинської студії телебачення. У 1965 році Бромберг закінчив у Москві сценарний факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії (нині Всеросійський державний інститут кінематографії ім. С. А. Герасимова), після вузу працював режисером, художнім керівником студії дитячих і юнацьких телефільмів творчого об'єднання "Екран".

Відомим Костянтин Бромберг став завдяки роботі в художньому кінематографі. Дебютною для нього стала короткометражна картина "Довгий день Кольки Павлюкова" (1968), за якою послідували драма "Був справжнім трубачем" (1973) та кіноповість "У мене є лев" (1975).

Велику популярність отримав дитячий фільм "Пригоди Електроніка" за мотивами фантастичних повістей Євгена Велтистова, телепрем'єра якого відбулась у 1980 році. 31 грудня 1982 року на телебаченні була вперше показана музично-комедійна кіноказка Костянтина Бромберга "Чародії", знята за сценарієм Аркадія і Бориса Стругацьких. Ролі в ній виконали Олександр Абдулов, Олександра Яковлєва, Катерина Васильєва, Валентин Гафт та інші відомі актори.

У 1989 році Бромберг зняв три сюжети для дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш". У 1990-х роках був керівником студії дитячих і юнацьких фільмів "Юнтелефильм". Лауреат Державної премії СРСР в галузі літератури, мистецтва і архітектури 1982 року (за постановку телефільму "Пригоди Електроніка").

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