Більшість росіян впевнені, що українці за рівнем нижче їх, і через це ніколи не сприймали і не збираються сприймати наш народ як рівний

Свою думку висловила народна артистка і Герой України Ада Роговцева. Вона тривалий час працювала в Росії і непогано вивчила їхню ментальність.

Причини агресії росіян актриса бачить у тому, як їх вчили ставитися до українців.

«Їх привчили, що українці гірші, що ми вигаданий народ, вигадана мова, «молодший брат». Вони завжди дуже поблажливо ставилися до нас. Я цього ніколи не відчувала, бо не дозволяла цього. Щоб там працювати, треба було знати їх мову. Я його знала без акценту. Вони вважають, що Крим російський і Севастополь «українське місто» - це вкорінювалося не один десяток років. Їх не можна переговорити, перевчити, напевно, треба ізолювати себе від них», – наголосила Ада Миколаївна.

Розповіла вона і про те, що колись їй довелося зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

«Він закритий чоловік, правда, борщ їв щиро і перекинув чарку нормально. Читав Шевченка, але враження, що це чужа, не відкрита душа».

Свої виступи в Росії Ада Роговцева припинила в 2014 році після початку агресії на Донбасі і захоплення Криму. Журналістам вона пояснювала, що не може вийти до глядачів, які ненавидять країну і її народ.

Крім того, ми писали що Ада Роговцева розповіла про те, кого вона вважає розчаруванням десятиріччя в Україні.

82-річна заслужена артистка України та народна артистка СРСР розповіла в інтерв'ю , що вважає розчаруванням останніх десяти років - інертність українців, які рухають суспільство не вперед, а назад.

Вона зазначила, що розчарована, адже зараз в Україні існує потреба у змінах, але люди продовжують ігнорувати цю потребу і роблять вигляд, що нічого не потрібно змінювати.

«Коли вони не те, що не розуміють, є ж розумні серед них, а не хочуть включатися. Не хочуть знати. Не хочуть докопуватися. Не хочуть на повну відчувати. Не дослухається ні до інтуїції, ні до розуму, ні до свого, ні до «розуму розумних» людей», - зазначила артистка.

Роговцева також згадала свій виступ у Маріуполі на день міста, коли її зупинила жінка і сказала, щоб та не засмутилася, адже серед них ще залишилися люди в Маріуполі - близько 20%, які готові боротися за Україну.

«Ось моє розчарування. Розумієш? Але я знаю, що це таке - ці 20 відсотків. Це люди, великі люди», - підсумувала Роговцева.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

А ще Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.

Також ми писав про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.