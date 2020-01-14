Большинство россиян уверены, что украинцы по уровню ниже их, и из-за этого никогда не воспринимали и не собираются воспринимать наш народ как равный

Свое мнение высказала народная артистка и Герой Украины Ада Роговцева. Она длительное время работала в России и неплохо выучила их ментальность.

Причины агрессии россиян актриса видит в том, как их учили относиться к украинцам.

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь «русский город» - это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них», – отметила Ада Николаевна.

Рассказала она и о том, что когда-то ей довелось встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

«Он закрытый человек, правда, борщ ел искренне и рюмку опрокинул нормально. Читал Шевченко, но впечатление, что это чужая, не открытая душа».

Свои выступления в России Ада Роговцева прекратила в 2014 году после начала агрессии на Донбассе и захвата Крыма. Журналистам она объясняла, что не может выйти к зрителям, которые ненавидят ее страну и народ.

Кроме того, мы писали что Ада Роговцева рассказала о том, кого она считает разочарованием десятилетия в Украине.

82-летняя заслуженная артистка Украины и народная артистка СССР рассказала в интервью , что считает разочарованием последних десяти лет - инертность украинцев, которые двигают общество не вперед, а назад.

Она отметила, что разочарована, ведь сейчас в Украине существует потребность в изменениях, но люди продолжают игнорировать эту потребность и делают вид, что ничего не нужно менять.

«Когда они не то, что не понимают, есть же умные среди них, а не хотят включаться. Не хотят знать. Не хотят докапываться. Не хотят на полную чувствовать. Не прислушаются ни к интуиции, ни к разуму, ни к своему, ни к «ума умных» людей», - отметила артистка.

Роговцева также вспомнила свое выступление в Мариуполе на день города, когда ее остановила женщина и сказала, чтобы та не расстраивалась, ведь среди них еще остались люди в Мариуполе - около 20%, которые готовы бороться за Украину.

«Вот мое разочарование. Понимаешь? Но я знаю, что это такое - эти 20 процентов. Это люди, великие люди», - подытожила Роговцева.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

А еще Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также мы писал о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.