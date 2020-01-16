Кожна людина потребує їжі. З неї він отримує енергію для життя, а також корисні (і не дуже) речовини. Але їжа з часом псується і перетворюється на отруту. З'ївши прострочене тістечко або випивши несвіжий йогурт, можна отримати харчове отруєння. Це серйозний удар по здоров'ю. Дуже часто - загроза для життя. Тому потрібно вчасно помітити небезпечні ознаки і почати лікування. Як не допустити трагедії - читайте в матеріалі Politeka.net.

Причини харчового отруєння

Харчове отруєння - це сама справжня хвороба. Вона виникає, коли в організм потрапляє велика порція гидоти. Медики виділяють інфекційні та неінфекційні отруєння.

У першому випадку проблеми виникають через бактерій, вірусів та інших мікроорганізмів. Вони з'являються в зіпсованих продуктах харчування. Наприклад, якщо товари зберігають неправильно. Або банально закінчився термін придатності. При вживанні “зараженої” їжі виникає токсикоінфекція. Крім того, дуже легко занести інфекцію через брудні руки.

Існують бактерії, які водяться навіть в консервах, де немає повітря. Вони можуть активно розвиватися в банках з м'ясом, рибою або овочами, якщо неправильно законсервувати ці продукти. А в зіпсованих молочних продуктах заводиться стафілокок.

Є ще неінфекційні отруєння, які виникають через токсини або отруйні речовини. Такі містяться в ягодах, фруктах, рослинах, осідають після переробки алкоголю. У цьому сенсі особливо небезпечні гриби, навіть їстівні. Адже вони накопичують у собі шкідливі речовини, якщо ростуть в екологічно небезпечному районі. В тому числі, радіоактивні та канцерогенні. Це дуже небезпечно, адже іноді організм не може сам побороти отруєння і потрібна термінова допомога лікарів.

Хімікати все частіше стають причиною захворювання. Особливо небезпечні для людей нітрати, нітрити, нітрозаміни, пестициди. Адже їх використовують у добривах і речовини для знищення шкідників. Овочі і фрукти, вирощені за допомогою таких речовин, можуть отруїти.

Токсикозом аліментарної породи називають отруєння риби комбікормами. Таке нерідко трапляється на рибних фермах, де вирощують форель і карпов. Токсини можуть не відразу вбивати їх, а тривалий час накопичуватися в тілі. Людина може і не здогадуватися, що їсть хвору рибу.

Кількість отруєнь змінюється, в залежності від сезону. Так високий шанс отруїтися навесні, коли на ринок надходить багато свіжих овочів. Або коли підростає нове покоління риби.

Симптоми отруєння

Хвороба виявляє себе не одразу. Після їжі може пройти від одного до шести годин, перш ніж жертва відчуває недобре. Терміни багато в чому залежать від типу продукту, кількості з'їденого і сприйнятливості організму.

Отруєння найчастіше має такі види симптомів:

Нудота;

Блювання;

Діарея (вона ж - пронос);

Загальне нездужання;

Дискомфорт у шлунку: здуття, біль.

В окремих випадках на недугу вказує підвищена або знижена температура тіла, низький або підвищений тиск, прискорений пульс, рясне потовиділення, астенія. Іноді у отруєних людей погіршується зір (аж до повної сліпоти), сильне слиновиділення, спостерігається слабкість у м'язах, ломота суглобів, з'являються печія, галюцинації або марення.

Отруєння часто проявляється масово - якщо відразу кілька людей їли одне і те ж. Важливо згадати, що людина їв незадовго до того, як отруївся. Якщо з'їв салат не першої свіжості, який завалявся в холодильнику - це ще один аргумент на користь отруєння. Рекомендується перевірити терміни придатності на упаковках. Якщо виявити джерело хвороби не виходить - краще позбавитися від всіх підозрілих продуктів.

Перша допомога при отруєнні

насамперед хворому необхідно очистити шлунок. Іншими словами - викликати блювання і промити. Так можна швидко вивести з організму шкідливі речовини, які ще не встигли засвоїтися. Найпростіше засунути вказівний і середній пальці подалі в глотку - це провокує блювотний рефлекс. Краще попередньо випити побільше теплої води.

Штучно викликає блювоту розчин харчової соди (приблизно 2 чайних ложки на півлітра води). Або марганцівка (перманганат калію). Розчин розбавляють водою до обсягу близько двох літрів, поки він не набуде світло-рожевого кольору. Обидва способи не тільки викликають блювоту, але і знезаражують шлунок. Головне, не переборщити з пропорціями. Інакше марганцівка може викликати опік.

Якщо шлунок порожній, а нудота не проходить - пийте сорбенти. Це спеціальні речовини, які виводять токсини і не дають їм всмоктуватися в стінки шлунка або кишечника. Такі препарати варто завжди тримати у домашній чи похідній аптечці. Найпопулярніший з них - активоване вугілля. А якщо сорбентів немає під рукою - засіб можна купити в будь-якій аптеці (таблетки або порошки).

Деякі радять приймати проносне. Завдяки проносу організм позбудеться від токсинів в кишечнику.

Після отруєння необхідно пити багато води. Блювота і діарея призводять до зневоднення. Щоб уникнути неприємних наслідків і полегшити симптоми, лікарі радять найближчим часом влити в себе не менше двох літрів рідини. Краще по черзі пити воду і легкий підсолоджений зелений чай.

В найближчі кілька днів не завадить дієта. Якщо під час хвороби людина втрачає апетит і не хоче навіть думати про їжу, то вже на наступний день хочеться поїсти, відновити сили. Медики не рекомендують набивати шлунок - йому потрібен час, щоб оговтатися. Краще на кілька днів обмежити харчування кашами на воді та іншими пісними стравами.

Чого не можна робити при отруєннях

Майте на увазі, що блювота і діарея - це природні захисні механізми. Вони допомагають організму якомога швидше вивести з організму токсини, не даючи їм вбратися. Тому не можна давати протиблювотний або препарати проти діареї. У тому числі - дитині.

Для промивання шлунка не рекомендується пити такі напої, як соки, чай, газовані напої. Вони можуть погіршити симптоми захворювання. Тільки тепла кип'ячена вода.

не Можна займатися самолікуванням і приймати ліки на власний розсуд. Лікарі не заперечують проти приймання сорбентів, але забороняють приймати анальгетики або антибіотики без попередньої консультації. Це доб'є корисні кишкові бактерії, які і без того постраждали. Якщо у пацієнта сильно болить живіт - для швидкого полегшення симптомів можна прийняти спазмолітики. Але затягувати з візитом до лікарні не варто.

Вище вже говорилося про дієту. Варто додати, що відразу після отруєння не можна їсти жирні, гострі, кислі або смажені страви - вони подразнюють стінки шлунка. Важливо також добре пережовувати їжу.

Небезпечно їсти ті ж продукти, що і хворий. Ця заборона здається очевидною, але може врятувати життя. Краще зайвий раз перестрахуватися і купити поїсти окремо. Особливо для дитини або похилого дорослого.

Отруївшись, не можна робити різкі дії, щоб не ослабити організм ще більше. Краще дотримувати постільний режим.

Коли потрібно дзвонити в “швидку допомогу”

Зі звичайним харчовим отруєнням нескладно впоратися в домашніх умовах.

Організм сам здатний про себе подбати, якщо йому трохи допомогти. Будь-яке отруєння є небезпечним для вагітних жінок, літніх людей, дітей - краще не спокушати долю і відразу телефонувати медикам. При підозрі на токсичну або хімічна слід викликати “швидку” міцним чоловікам. Особливо, якщо мова йде про отруєння грибами або рослинами.

Крім того, слід дзвонити в лікарню при гострих симптомах: висока температура від 40 градусів, яка не збивається, наявність проносу з кров'ю, лихоманка, озноб (морозить), різка втрата ваги, сухість слизових оболонок, посиніння шкіри на обличчі. У таких умовах кожна секунда на вагу золота. Особливо, для життя дітей.

Як уникнути харчового отруєння

Складно передбачити, в який саме момент життя зіпсується алкогольним або харчовим отруєнням. Краще завжди бути напоготові і перевіряти продукти перед їжею. Звичайно, іноді складно визначити, чи не зіпсувався продукт. Але є способи звести ризик до мінімуму. Тоді не доведеться мучитися і лікуватися.

1. Перевіряти терміни придатності продуктів в магазинах та супермаркетах. А ще краще уважно вивчати зовнішній вигляд, щоб не було слідів цвілі, засохлих ділянок, неприємного запаху, пошкоджень на упаковці. Особливу увагу потрібно приділити м'ясу, овочам, фруктам, рибі. Небезпечність консервів видає здуття кришки або іржа. Дуже ретельно обирати продукти варто при вагітності.

2. Правильно зберігати продукти вдома. Швидкопсувні продукти потрібно класти в холодильник. Потрібна температура зазвичай зазначена на пачці. У цьому випадку теж треба дивитися на дату, перш ніж займатися готуванням.

3. Дотримуватися гігієни: мити руки і продукти перед їжею, регулярно прибирати на кухні.

4. Не їсти в сумнівних закладах і фаст-фудах. Іноді хочеться побалувати себе пиріжком чи шаурмою, але слід зважити всі “за” і “проти”. Якщо є можливість - оцінити санітарні норми і акуратність співробітників. І тим паче не варто ризикувати перед відповідальним заходом.

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