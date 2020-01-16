Каждый человек нуждается в пище. С ней он получает энергию для жизни, а также полезные (и не очень) вещества. Но еда со временем портится и превращается в яд. Съев просроченное пирожное или выпив несвежий йогурт, можно получить пищевое отравление. Это серьезный удар по здоровью. Очень часто - угроза для жизни. Поэтому нужно вовремя заметить опасные признаки и начать лечение. Как не допустить трагедии - читайте в материале Politeka.net.

Причины пищевого отравления

Пищевое отравление - это самая настоящая болезнь. Она возникает, когда в организм попадает большая порция гадости. Медики выделяют инфекционные и неинфекционные отравления.

В первом случае проблемы возникают из-за бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов. Они появляются в испорченных продуктах питания. Например, если товары неправильно хранят. Или банально истек срок годности. При употреблении “зараженной” еды возникает токсикоинфекция. Кроме того, инфекцию очень легко занести через грязные руки.

Существуют бактерии, которые водятся даже в консервах, где нет воздуха. Они могут активно развиваться в банках с мясом, рыбой или овощами, если неправильно законсервировать эти продукты. А в испорченных молочных продуктах заводится стафилококк.

Есть еще неинфекционные отравления, которые возникают по вине токсинов или ядовитых веществ. Такие содержатся в ягодах, фруктах, растениях, оседают после переработки алкоголя. В этом смысле особенно опасны грибы, даже съедобные. Ведь они накапливают в себе вредные вещества, если растут в экологически опасном районе. В том числе, радиоактивные и канцерогенные. Это очень опасно, ведь иногда организм не может сам побороть отравление и требуется срочная помощь врачей.

Химикаты все чаще становятся причиной заболевания. Особенно опасны для людей нитраты, нитриты, нитрозамины, пестициды. А ведь их используют в удобрениях и веществах для уничтожения вредителей. Овощи и фрукты, выращенные при помощи таких веществ, могут отравить.

Токсикозом алиментарной породы называют отравление рыбы комбикормами. Такое нередко случается на рыбных фермах, где выращивают форель и карпов. Токсины могут не сразу убивать их, а долгое время копиться в теле. Человек может и не догадываться, что есть больную рыбу.

Количество отравлений меняется, в зависимости от сезона. Так высок шанс отравиться весной, когда на рынок поступает много свежих овощей. Или когда подрастает новое поколение рыбы.

Симптомы отравления

Болезнь проявляет себя не сразу. После еды может пройти от одного до шести часов, прежде чем жертва почувствует неладное. Сроки во многом зависят от типа продукта, количества съеденного и восприимчивости организма.

Отравление чаще всего имеет такие виды симптомов:

Тошнота;

Рвота;

Диарея (она же - понос);

Общее недомогание;

Дискомфорт в желудке: вздутие, боли.

В отдельных случаях на недуг указывает повышенная или пониженная температура тела, низкое или повышенное давление, ускоренный пульс, обильное потоотделение, астения. Иногда у отравленных людей ухудшается зрение (вплоть до полной слепоты), сильное слюноотделение, наблюдается слабость в мышцах, ломота суставов, появляются изжога, галлюцинации или бред.

Отравление часто проявляется массово - если сразу несколько человек ели одно и то же. Важно вспомнить, что человек ел незадолго до того, как отравился. Если слопал салат не первой свежести, который завалялся в холодильнике - это еще один довод в пользу отравления. Рекомендуется проверить сроки годности на упаковках. Если выявить источник болезни не получается - лучше избавиться от всех подозрительных продуктов.

Первая помощь при отравлении

Первым делом больному необходимо очистить желудок. Другими словами - вызвать рвоту и промыть. Так можно быстро вывести из организма вредные вещества, которые еще не успели усвоиться. Проще всего засунуть указательный и средний пальцы подальше в глотку - это провоцирует рвотный рефлекс. Лучше предварительно выпить побольше теплой воды.

Искусственно вызывает рвоту раствор пищевой соды (примерно 2 чайных ложки на поллитра воды). Или марганцовка (перманганат калия). Раствор разбавляют водой до объема около двух литров, пока он не приобретет светло-розовый цвет. Оба способа не только вызывают рвоту, но и обеззараживают желудок. Главное, не переборщить с пропорциями. Иначе марганцовка может вызвать ожог.

Если желудок пустой, а тошнота не проходит - пейте сорбенты. Это специальные вещества, которые выводят токсины и не дают им всасываться в стенки желудка или кишечника. Такие препараты стоит всегда держать в домашней или походной аптечке. Самый популярный из них - активированный уголь. А если сорбентов нет под рукой - средство можно недорого купить в любой аптеке (таблетки или порошки).

Некоторые советуют принимать слабительное. Благодаря поносу организм избавится от токсинов в кишечнике.

После отравления необходимо пить много воды. Рвота и диарея приводят в обезвоживанию. Чтобы избежать неприятных последствий и облегчить симптомы, врачи советуют в ближайшее время влить в себя не менее двух литров жидкости. Лучше поочередно пить воду и легкий подслащенный зеленый чай.

В ближайшие несколько дней не помешает диета. Если во время болезни человек теряет аппетит и не хочет даже думать о еде, то уже на следующий день хочется плотно поесть, восстановить силы. Медики не рекомендуют набивать желудок - ему нужно время, чтобы оправиться. Лучше пару дней ограничить питание кашами на воде и другими постными блюдами.

Чего нельзя делать при отравлениях

Имейте в виду, что рвота и диарея - это природные защитные механизмы. Они помогают организму как можно быстрее вывести из организма токсины, не давая им впитаться. Поэтому нельзя давать противорвотное или препараты против диареи. В том числе - ребенку.

Для промывания желудка не рекомендуется пить такие напитки, как соки, чай, газировка. Они могут усугубить симптомы заболевания. Только теплая кипяченая вода.

Нельзя заниматься самолечением и принимать лекарства по собственному усмотрению. Врачи не возражают против приема сорбентов, но запрещают принимать анальгетики или антибиотики без предварительной консультации. Это добьет полезные кишечные бактерии, которые и без того пострадали. Если у пациента сильно болит живот - для быстрого облегчения симптомов можно принять спазмолитики. Но затягивать с визитом в больницу не стоит.

Выше уже говорилось о диете. Стоит добавить, что сразу после отравления нельзя есть жирные, острые, кислые или жареные блюда - они раздражают стенки желудка. Важно также хорошо пережевывать пищу.

Опасно есть те же продукты, что и больной. Этот запрет кажется очевидным, но может спасти жизнь. Лучше лишний раз перестраховаться и купить покушать отдельно. Особенно для ребенка или пожилого взрослого.

Отравившись, нельзя совершать резкие действия, чтобы не ослабить организм еще больше. Лучше соблюдать постельный режим.

Когда нужно звонить в “скорую помощь”

С обычным пищевым отравлением несложно справиться в домашних условиях.

Организм сам способен о себе позаботиться, если ему немного помочь. Любое отравление является опасным для беременных женщин, пожилых людей, детей - лучше не искушать судьбу и сразу звонить медикам. При подозрении на токсическое или химическое нужно вызывать “скорую” даже крепким мужчинам. Особенно, если речь идет об отравлении грибами или растениями.

Кроме того, следует звонить в больницу при острых симптомах: высокая температура от 40 градусов, которая не сбивается, наличие поноса с кровью, лихорадка, озноб (морозит), резкая потеря веса, сухость слизистых оболочек, посинение кожи на лице. В таких условиях каждая секунда на вес золота. Особенно, для жизни детей.

Как избежать пищевого отравления

Сложно предсказать, в какой именно момент жизнь испортится алкогольным или пищевым отравлением. Лучше всегда быть начеку и проверять продукты перед едой. Конечно, иногда сложно определить, не испортился ли продукт. Но есть способы свести риск к минимуму. Тогда не придется мучиться и лечиться.

1. Проверять сроки годности продуктов в магазинах и супермаркетах. А лучше еще и внимательно изучать внешний вид, чтобы не было следов плесени, засохших участков, неприятного запаха, повреждений на упаковке. Особое внимание нужно уделить мясу, овощам, фруктам, рыбе. Опасность консерв выдает вздутие крышки или ржавчина. Очень тщательно выбирать продукты следует при беременности.

2. Правильно хранить продукты дома. Быстропортящиеся продукты нужно класть в холодильник. Нужная температура обычно указана на пачке. В этом случае тоже нужно смотреть на дату, прежде чем заниматься готовкой.

3. Соблюдать гигиену: мыть руки и продукты перед едой, регулярно убираться на кухне.

4. Не есть в сомнительных заведениях и фаст-фудах. Иногда хочется побаловать себя пирожком или шаурмой, но следует взвесить все “за” и “против”. Если есть возможность - оценить санитарные нормы и аккуратность сотрудников. И уж тем более не стоит рисковать перед ответственным мероприятием.

Напомним, что смертоносная болезнь обрушилась на страну: более 40 тысяч жертв, фатальные детали.

Politeka сообщала, чего категорически нельзя делать во время лечения: опасно для жизни.

Также Politeka писала, как распознать алкогольное отравление: опасные признаки.