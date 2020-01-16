Верховна Рада винесла вердикт щодо легалізації азартних ігор на території України

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, народні депутати підтримали у першому читанні законопроект 2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

За відповідне рішення проголосували 260 парламентаріїв.

Варто відзначити, що цей законопроект нічим не відрізняється від попереднього, голосування по якому було провалено у грудні 2019 року. "Слуги народу" доповнили документ двома правками та повторно внесли його у Верховну Раду.

Затверджений у першому читанні законопроект охоплює сферу діяльності казино і казино онлайн, проведення букмекерської діяльності (у тому числі онлайн), випуску і проведення лотерей; питання гри в покер в інтернеті.

Документом заборонено розташування залів ігрових автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Тепер подібні заклади дозволять розміщувати тільки в готелях.

Площа таких закладів повинна становити не менше 500 квадратних метрів. У залах будуть встановлені спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання, що використовується для проведення азартних ігор, загальноприйнятим міжнародним стандартам. А також обмеження кількості ігрових автоматів - до 40 тисяч.

Більш того, в гральні заклади не будуть пускати осіб, молодше 21 року. А на вході в ігрові зали будуть перевіряти паспорт. У разі порушення вікового показника, заклад буде оштрафовано або подібний зал втратить ліцензію.

Як відомо, в кінці грудня Рада провалила голосування за легалізацію грального бізнесу в Україні. Президент України висловив своє невдоволення провалом голосування і оголосив про термінове закриття всіх гральних залів.

Варто відзначити, що слова президента не були порожньою загрозою. Так, за ніч були закриті 152 пункту грального бізнесу та вилучено відповідне обладнання на загальну суму 46 мільйонів гривень.

Крім цього, уряд заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

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