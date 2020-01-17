Глава Міністерства оборони Андрій Загороднюк перед новим роком отримав солідну премію

Міністр у грудні поклав у кишеню близько 100 тисяч гривень, з яких 74 057 гривень склала премія, передає Politekа з посиланням на джерела в мережі.

Не менш врожайним був останній місяць 2019 року і для заступників міністра. Наприклад, Іван Руснак отримав 148 186 гривень зарплати, Анатолій Петренко – 137 357 гривень, Олексій Марценюк – 120 633 гривні, Аліна Фролова – 122 284 гривні, Олександр Поліщук – 129 220 гривень. А екс-держсекретар Олександр Дубляна отримав за грудень 214 504 гривні.

Такі зарплати в оборонному відомстві в країні, яка шість років перебуває в стані війни, розлютили українців, про що вони висловилися в соцмережах. Більш того, громадян обурює, що глава МО не служив в армії і не є компетентним у військових справах.

«В окопах не сидів, автомат не тримав – ОРЕЛ», «Там діти 18 років сидять в окопах, заради нашого спокійно але сну, а це Пабло собі премії виписує - у відставку його», «Солдат годують гірше свиней зате премії для себе улюблених захмарні на передову нехай спробує почім фунт лиха поїсть то чим годують солдатів строковиків і тих годують помиями», «Це не премія це аванс за підвищений ризик і небезпеку при поїздці до тещі», – пишуть у коментарях.

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