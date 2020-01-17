Президент Росії Володимир Путін активно втюхує жителям Донбасу паспорти РФ і постійно «готовий допомагати», проте геть забуває про своїх громадян

Тим часом у росіян не менше проблем, і турбота керівництва країни їм би теж, м'яко кажучи, не завадила.

Таку думку на своїй сторінці в соцмережі висловив російський музикант і лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич, інформує Politeka.

«Турбота про громадянство жителів Донбасу, безумовно, зачіпає. Я от тільки думаю – може, спершу зайнятися життям сотень тисяч наших громадян, існуючих на теренах нашої країни без доріг, лікарень і шкіл, з сортирами у дворах? В порядку пріоритетів, так би мовити», — написав він.

«Нє, ну примножувати народонаселення шляхом турбот про своїх громадян, про їх здоров'я, хороші дороги, здорову екологію – це дуже клопітно і довго. А от надавати паспортів швидко, легко і відразу 2-3 ляма чоловічків до статистики додається», «А навіщо займатися проблемами свого народу? Свій народ треба грабувати і вбивати. А з приїжджими простіше розібратися, вони безправні і все схавають.», «Якщо громадяни не возбухають, значить, і хрін з ними. Тримайтеся там як-небудь без доріг, медицини, газу і грошей. Ми тут граємося в царька супердержави», – пишуть у коментарях.

Тим часом у Росії заявили, що кількість українців, які отримали громадянство РФ за минулий рік, склала 500 тисяч осіб. Таку заяву зробила начальник Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова. За її словами, це майже вдвічі більше, ніж у 2018 році. Тоді ця цифра становила 270 тисяч.

У російському МВС також зазначили, що такий приріст в основному був забезпечений за рахунок жителів Донецької і Луганської областей. У відомстві заявили, що жителів Донбасу "більшість".

Правда, у відомстві замовчують той факт, що російські паспорти видають жителям Донбасу без прописки. А це – відсутність медстраховки, соцвиплат та російських пенсій, про яких так мріяли громадяни, які звали в Україну путінські війська.

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