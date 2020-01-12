Причина массовой конфискации автомобилей на украинских номерах в «ДНР» оказалась до зубовного скрежета тривиальной

Оставшись без денег от московских кураторов, Денис Пушилин и Ко придумали, как пополнить прохудившиеся карманы. Они решили заработать на гостях из подконтрольной Украине территории, которые ехали к родственникам на праздники.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Вольнодумец».

Все контролирующие «органы ДНР» получили разнарядку «настричь бабок» с приезжих.

«Ясное дело, раз они не живут здесь, значит, не любят ДНР и не исключено, что могут быть врагами ДНР. Раз приезжают в Донецк, значит, есть деньги. Поэтому «шманать эту категорию безбожно». Если есть признаки того, что за человека дадут выкуп, тогда на подвал. Ну, если даже не дадут, таких не жалко, они ж не любят ДНР, да и на них впоследствии можно выменять своих боевиков», – описывает автор логику руководства «республики».

Именно потому местное ГАИ так резво взялась за все авто с украинской регистрацией, даже те, которые с Донецкой области, но с подконтрольной Украине территории. Как известно, в декабре 2019 года террористы решили, что «ДНР» будет проходить по границам нынешней Донецкой области, поэтому прежде, чем ехать в гости к оккупантам, следует хорошо подумать.

Подобные действия также должны вызвать панику у местного населения и спровоцировать его массово оформлять паспорта ДНР и РФ, ускорить перерегистрацию номерных знаков с украинских на «дыныэровские», с которыми, правда, дальше «ДНР» не уедешь, а значит, принести деньги в казну «молодой республики».

Ситуация с деньгами на оккупированных территориях катастрофическая, отмечает автор. Бюджетникам массово задерживают зарплату либо дают мелкими частями. Да что там говорить, если даже «ополченцы» воюют за спасибо уже несколько месяцев и, несмотря на все угрозы, что могут попасть в подвал, бунтуют, обещая покинуть «гребаную службу».

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