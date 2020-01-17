Российский президент Владимир Путин нелепо опозорился из-за неоднозначного решения

Об этом пишет Politeka.net.

Лидера Кремля Владимира Путина продолжают высмеивать в социальных сетях из-за решения отправить российского правительство в отставку вместе с главным соратником Дмитрием Медведевым.

Поэтому в привычном для себя стиле президента РФ решил высмеять известный карикатурист Сергей Елкин.

На карикатуре можно увидеть звонящего кому-то по телефону Владимира Путина, который говорит своему собеседнику следующее: "Новый год прошел — надо елку выбросить и правительство туда же".

"Янукович сказал, что пора выбросить "йолку". Не знаю, что это такое, поэтому на всякий случай разгоню правительство", "Елка искусственная. И правительство тоже. Полежит в сундуке до след. НГ и вновь поставят на площади. А, может, пластмассу применят в другом хозяйстве, не пылиться же ёлке без дела целый год", "Для создания гибридной власти", "Может, и правительство возьмут?", "А можно ещё и звезду с макушки туда же?", "Неэкологично - мусор надо сортировать: елка отдельно, смешанные отходы - отдельно!", "Так их никуда не выбросили, это просто ракировочка", - шутят пользователи в комментариях под публикацией карикатуриста Сергея Елкина.

Ранее мы рассказывали о том, как раздетый Владимир Путин оконфузился перед Дмитрием Медведевым. В частности, лидер Кремля стал героем новой фотожабы после внезапной отставки правительства РФ во главе с Медведевым.

На карикатуре Владимира Путина изобразили с шапкой Мономаха, дающего пинка премьеру Дмитрию Медведеву. В кадре также можно увидеть потенциального главу правительства Михаила Мишустина, которого лидер Кремля держит на цепи.

"Прощай, Мишутка, привет Мишутка!", "Круговорот мишек во власти. Реально чёрный полковник грядёт. Наплачемся", "Ехал Ваня на коне, вёл старушку на ремне...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Алёша, это просто бимба!!", "Вытащил из колоды очередного чекиста", "Медведь на Дерипаску похож", "У Мишустина лицо Муссолини", "Одна из лучших работ Алёши за последнее время!", "Хоть выспится МедВед. До весны", "Шедевр!", - пишут пользователи в комментариях под публикацией карикатуриста.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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