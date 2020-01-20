Медики не стикалися з таким раніше

Влада повідомила про 139 нових хворих невідомою хворобою легень, викликаною новим різновидом коронавіруса

В результаті померли вже три людини в Китаї, повідомляє BBC China.

За два дні кількість інфікованих різко зросла, нові випадки були виявлені у містах Ухань, Пекін і Шеньчжень. Всього за останніми даними, вже підтверджено понад 200 випадків інфікування.

Відзначимо, в більшості випадків хворі скаржаться на лихоманку і утруднення дихання.

Новий штам коронавіруса вперше з'явився в Ухані в грудні і вже поширився за кордон - зафіксовані два випадки в Таїланді і один в Японії.

Як повідомляється на сайті муніципального комітету у справах охорони здоров'я, в лікарнях залишаються 170 пацієнтів, з 35 з яких знаходяться у важкому стані і дев'ять - в критичному. Однак 25 хворих вилікували.

Раніше повідомлялося, що були проведені лабораторні дослідження, в ході яких був виявлений новий вірус, а також встановлено весь його геном. Нуклеиновый аналіз підтвердив 15 випадків зараження цим видом коронавіруса.

Епідеміологи ж наполягають на необхідності подальшого епідеміологічне розслідування і дослідження клінічних проявів захворювання.

Тим часом Україну сколихнула заява про епідемію, яка вже почала забирати життя.

Медики поспішили заспокоїти поднявшеюся паніку, і заявили, що епідемії вірусної пневмонії в Тернополі (саме там було багато хворих) немає. Разом з тим вони підтвердили, що троє пацієнтів дійсно померли від вірусної пневмонії.

Так, начальник управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василь Данчак заявив, що «ситуація стабільна і під контролем», і що кількість хворих на пневмонію хворих таке ж, як і роком раніше.

Нагадаємо, страшний вірус дістався до популярного курорту, українці небезпеки.

Як повідомляла Politeka, на Україну насувається страшна епідемія.

Також Politeka писала, що виявлений новий вид вірусу, який викликав таємничу епідемію, названі перші симптоми.