У страшній аварії на трасі Київ-Чоп загинула директор львівської клініки естетичної медицини «Genesis» і близька подруга ведучої Ольги Фреймут Соломія Островська

Як стало відомо, фатальна трагедія, яка забрала життя жінки, сталася увечері 19 січня недалеко від Житомира. Островська поверталася до Києва після відпочинку в італійських Альпах, коли її машина зіткнулася з вантажівкою. Як повідомляє видання «Вголос» з посиланням на слова очевидців, Островська, яка перебувала за кермом автомобіля, померла на місці.

Островська поверталася з відпочинку на гірськолижному курорті і ще зранку в день трагедії публікувала в своєму Інстаграмі щасливі фотографії, зроблені в горах.

Її близька подруга Ольга Фреймут висловила співчуття у зв'язку із загибеллю Островської на своїй сторінці в соцмережі. Ведуча зізналася, що їй все ще важко повірити в те, що трапилося.

«Сьогодні пішла з життя моя близька подруга - Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії», - написала Фреймут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 листопада, в місті Рікмансуорт, графство Хартфордшир загинула британська актриса Джейн Хейуорд.

На момент смерті жінці було 69 років.

Жінка померла в результаті ДТП – вона попала під колеса рейсового автобуса, на жаль, медики констатували смерть актриси практично відразу після аварії, незважаючи на спроби їй допомогти – артистка померла від численних важких травм:

«Патологоанатомічний розтин показав, що актриса померла від отриманих травм на місці ДТП».

Джейн Хейуорд насамперед відома світовій публіці за роллю в знаменитому серіалі «Чисто англійське вбивство», також вона знімалася у відомому фільмі «Мій місяць з Місіс Поттер» і в інших фільмах.

Нагадаємо, зірка кіно загинула страшною смертю: «фільми з нею обожнює півсвіту», подробиці трагедії.

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