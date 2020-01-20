Міністр освіти Анна Новосад слідом за іншими міністрами висловилася про свою заробітної плати

Новосад заявила, що зарплата становить 36 тисяч гривень на руки. Це на 10 тисяч менше, ніж до цього вона отримувала на посаді керівника директорату Міносвіти. Цих грошей достатньо для того, щоб нормально прожити. Адже є власне житло, службовий автомобіль, а часу ходити в кіно не вистачає. Але якщо поставити питання, як у молодої людини, що думає про майбутнє і заощадження, а також пенсії, то цього мало, передає "Інтерфакс-Україна".

"У якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я його не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде містити мене, я повинна сама мати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплату, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати, - додала Новосад

За офіційними даними Кабміну, Новосад Ганна отримала за грудень 138 тисяч. А до цього три місяці зарплата була в середньому 38 тисяч. Інші міністри заявили, що з цих грошей довелося заплатити податки, а також у зарплату за минулий місяць увійшли надбавки і премії, яких до цього не було.

Раніше ми повідомляли, що новий міністр освіти України Ганна Новосад зганьбилася в мережі постом в Фейсбук, в якому знайшли масу помилок.

В опублікованому 29 серпня тексті знайшли безліч промахів, про що повідомила українська мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО «Свобода» Ірина Фаріон.

Вона роздрукувала публікацію нового міністра і ручкою почала виправляти помилки.

«Панове! Ось повернулася я зараз у блаженному настрої з Закарпаття, з Синевира. І тут на очі лізе безглузде повідомлення нової біди освіти і науки, гідної спадкоємиці, як це видно з неграмотного повідомлення, Табачника, Квіта, Гриневич — тов. Новосад. Всі ці люди для мене з одного синонімічного ряду. Всі вони руйнівника української національної освіти», — зазначила вона на своїй сторінці у Фейсбуці.

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