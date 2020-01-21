Уся Кубань, Ставрополля, більша частина Вороніжчини – це все було українськомовне населення

Першу карту поширення української мови створили 871 року.

Про це заявив директор Інституту української мови Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко в Конституційному суді.

“На цій карті, якщо було менш як 60 процентів україномовного населення, то спеціально позначали. Усе точно передано. Берестейщина, Брестська область, частина Польщі аж під Люблін, Східна Словаччина, Південна Гуцульщина і Південна Буковина – це все україномовні землі”, – наголосив Павло Гриценко.

“На цих територіях віддавна церкви були, так звана Митрополія Київська. Тим паче, в Румунію українці принесли книгодрукування. А найдавніші пам’ятки української мови – це пам’ятки, написані у Сучаві, тепер це Румунія, кінець XIII – XIV століть, староукраїнською мовою”, – продовжує професор.

“Міф про російський Донбас, коли ще 200 кілометрів на схід була Україна і Азовське море було внутрішньоукраїнським, – це результат реалізації змішування народів. Український хлопець ніколи не служив Україні, його треба було відправити десь, щоб він забув українську мову. Сюди присилали інших. Це доктрина змішування. Тому говорити, що росіяни є одним із корінних народів тут, в Україні, – неправильно”, – пояснив науковець.

Нещодавно ми писали, що президент РФ Володимир Путін є єдиною перешкодою світу на Донбасі.

Про це написав журналіст Павло Казарін.

За його словами, щоб головною проблемою в питанні Донбасу є тільки президент Росії.

"Дипломатична війна виграється в той момент, коли виграна фронтова. В іншому випадку потрібно всього лише готуватися до оборони… Проблема не в тому, хто саме займає президентське крісло в Києві. Проблема в тому, хто займає його в Москві", – пояснив він.

Крім того, він зазначив, що президент РФ лише вичікує моменту, коли до нього повернуться права на "споконвічні території".

"Його політичне довголіття залежить лише від довголіття реального – і тому він може продовжувати сидіти на березі в очікуванні відповідних умов… І спостерігає попутно за тим, як у таборі його ціннісних опонентів назріває розкол і хаос. Як втомилися від протистояння лідери інших країн намагаються оголосити Європою простір від Лісабона до Владивостока. ", – резюмував журналіст.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Путін планує забрати шість областей України і це тільки початок.

Також Politeka писала, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.