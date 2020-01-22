Месенджери вже давно увійшли в наше життя, замінюючи дороге спілкування через мобільний зв'язок. WhatsApp — один з таких безкоштовних додатків, який відкриває перед користувачем безліч функцій, роблячи віддалену комунікацію всебічною і доступною.

WhatsApp («Ватсап», або «Ватсапп») — один з найпопулярніших в світі месенджерів. Це система швидкого обміну документами, текстовими повідомленнями, аудіо/відео файлами. Також програма може похвалитися підтримкою голосового та відеозв'язку. Програма працює на мобільних пристроях (iOS, Android, Nokia, Symbian і S40, KaiOS), а також комп'ютерах Mac, Windows, Linux). Варто відзначити, що Windows Phone більше не обслуговується.

Компанію WhatsApp Inc. створив Ян Кум (українець за походженням, родом з Фастова) і Брайан Ектон (американець) в 2009 році, Маунтін-В'ю, США. У жовтні 2014 року всі права були продані Facebook Inc. У 2016 році додаток став безкоштовним, яким є і по сьогодні. Користувач платить тільки своєму провайдеру за надання доступу до мережі Інтернет (за трафік). Сьогодні «Ватсапом» користується більше одного мільярда осіб по всьому світу.

Особливості платформи WhatsApp

Інтерфейс «Ватсап» інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні, дизайн розроблявся українською студією з Дніпра. Для роботи програма використовує тільки Інтернет-з'єднання, за рахунок чого спілкування доступне на ноутбуці, планшеті і телефоні навіть без сім-карти. Це дозволяє економити великі гроші на відправці звичайних SMS і дзвінках.

Голосові повідомлення і відеодзвінки в будь-яку точку планети, де є інтернет — одна з головних фішок месенджерів, включаючи «Ватсап», адже все це абсолютно безкоштовно. Ці функції руйнують стереотипи, що за міжнародні дзвінки потрібно платити.

Діліться між собою яскравими моментами життя, відправляючи відеозаписи і фотографії, відвідуйте групи, і навіть працюйте, обмінюючись документами. Все це доступно навіть при повільному Інтернет-з'єднанні, адже робота додатка добре оптимізована. Варто врахувати, що документи більше 100 Мб відсилати не можна.

Безпека за замовчуванням. Враховуючи важливість політики конфіденційності, яка з кожним роком посилюється практично у всіх країнах світу, WhatsApp був оснащений технологією наскрізного шифрування, що надійно захистить повідомлення і дзвінки від перехоплень і прослуховування.

WhatsApp зручний також тим, що в автоматичному режимі синхронізує контакти з телефону. Це доступно завдяки тому, що абсолютно всі юзери проходять реєстрацію за особистим номером телефону.

Розробники месенджера також потурбувалися про Веб-версію програми. Вона функціонує тільки спільно з телефоном, в разі, якщо той online — підключений до мережі Інтернет.

Цікаві факти про WhatsApp

Купівля «Ватсапа» у 2014 році набула статус найбільшої у світі індустрії стартапів, адже Facebook віддали за WhatsApp $19 млрд., що в 19 разів перевищило вартість купівлі Instagram.

Щоб зрозуміти масштаби використання «Ватсапа», розглянемо трохи статистики:

квітень 2012 рік, за допомогою WhatsApp пересилається близько двох мільярдів повідомлень у день;

серпень 2012 — число зросло до 10 млрд.;

ще через рік число повідомлень збільшилось до 27 млрд.;

у березні 2015 року щоденна кількість відправлених месиджів досягла 50 млрд.;

лютий 2018 — більше 1 млрд. чоловік пересилає щодня в середньому 55 млрд. повідомлень.

До 2016 року підписка на користування сервісом коштувала символічний 1 долар США щорічно. Власники платформ Apple купували додаток. Це був єдиний заробіток компанії, адже реклами не передбачалося. З урахуванням скасування користувальницьких внесків, креативні мізки бренду відкрили тестування послуг «Ватсапа» для бізнесу, зокрема банків та авіакомпаній.

WhatsApp на телефоні

Завантажити додаток можна у магазині Google Play (для власників телефонів на «Андроїд») або на App Store (для iOS систем). Система сама себе встановить, версія буде нова (найсвіжіша). Процедура реєстрації інтуїтивно зрозуміла.

Оновити WhatsApp на смартфоні можна у магазині додатків. Це зробити дуже легко, так як і встановити, тільки навпроти додатка буде не «Завантажити», а «Оновити». Займатися цим варто регулярно, щоб месенджер працював коректно, додавалися нові функції, усувалися помилки.

WhatsApp для комп'ютерів

WhatsApp Web і WhatsApp для ПК і ноутбуків — це так званий додаток до основного облікового запису «Ватсап», що знаходиться на телефоні. Між пристроями здійснюється синхронізація — всі виклики і повідомлення дублюються. Тобто, всі дії, які виконуються на одному гаджеті, відображаються і на іншому.

Щоб завантажити WhatsApp для комп'ютера потрібно перейти на відповідну сторінку. Якщо вам пропонують завантажити програму зі стороннього джерела, не погоджуйтеся, адже так можна встановити вірус. Тільки офіційний сайт є безпечним. Також можна скористатися Apple App Store.

Варто відзначити, що на «Сімку» поставити «Ватсап» не вийде, потрібно встановити на комп'ютері «Віндовс» 8 або більш свіжу операційну систему. Що стосується яблучних пристроїв, повинна стояти macOS 10.10 або більш сучасний, оновлений варіант. Якщо ОС не підтримує додаток, можна користуватися Веб-версією.

Як встановити WhatsApp:

відкрийте сайт і скачайте installer (.exe. файл);

знайдіть завантажений файл (найчастіше, він потрапляє в папку «Завантаження»), відкрийте його;

дочекайтеся, поки автозавантажувач встановить додаток;

далі потрібно відкрити програму і сканувати QR-код для підключення.

Щоб просканувати QR-код потрібно:

для « Андроїда »: у вікні «Чати» відкриваємо «Інші опції» і переходимо в WhatsApp Web;

»: у вікні «Чати» відкриваємо «Інші опції» і переходимо в WhatsApp Web; iPhone iOS 8.1 потрібно зайти в меню «Налаштування», далі перейти в WhatsApp Web.

Якщо не виходить відкрити додаток, можна спробувати його видалити і встановити знову. Варто також зазначити, що на компі краще встановити якісний антивірус, щоб зробити своє спілкування максимально безпечним.

Відповіді на найпоширеніші запитання (FAQ)

Чому у мене Web-версія відрізняється від телефонної? Все обґрунтовується обмеженнями браузера. Так, деякі функції програми онлайн можуть бути відсутні.

Чому не працює функція «Дзвінок WhatsApp» за кордоном? В деяких країнах в силу їх законодавства забороняється здійснювати дзвінки через WhatsApp. Тобто, не можна зателефонувати як у країну, так і з її території.

Як вирішити проблему з відправленням і отриманням повідомлень? Найбільш поширеною причиною цього дефекту є дуже слабке підключення до Інтернету. Якщо ви впевнені, що підключення працює нормально, можна спробувати наступне:

вимкнути і знову включити пристрій;

дізнатися, чи не заблокував вас користувач, з яким ви намагаєтеся поспілкуватись;

не завершено первинне підтвердження номера;

неправильно збережений номер контакту.

Чому деякі фотографії в WhatsApp розмиті? Це відбувається в тому разі, якщо програма не може знайти фотографію на пристрої, наприклад, якщо SD-карта була вилучена або зображення було просто видалено. Для автоматичного збереження зображень та інших файлів потрібно зайти в налаштування «Ватсапа» і підключити функцію «Показувати медіа в галереї» (для «Андроїдів), або ж «Увімкнути збереження в фотоплівку» (для «Айфонів).

Що робити, якщо «Ватсап» некоректно показує час вхідних повідомлень? Швидше за все проблема полягає у неправильно виставленому часу і часовому поясі на пристрої. Для телефонів рекомендується використовувати функцію автоматичної установки часу. Так, ваш оператор зробить все сам. Якщо після налаштування проблема залишилася, варто звернутися за допомогою до свого оператора зв'язку, бо проблема може бути пов'язана з мобільною мережею. Також варто відзначити, що часовий пояс, це не те ж саме, що і поточний час. Варто зайвий раз переконатися у правильності вибору свого часового поясу (для українців орієнтиром є Київ, UTC+2, влітку UTC+3).

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