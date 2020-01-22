Учасник проектів «Х-фактор» і «Битва хорів» Роман Золотарьов уникнув смертної кари в Малайзії

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денисової.

Денисова повідомила, що громадянину України РомануЗолотарьову скасували смертний вирок в Малайзії та розповіла його історію. Чоловік став відомий завдяки участі в шоу «Х-фактор» і «Битва хорів». Після цього він поїхав на заробітки в Бразилію.

В 2017 році він потрапив в неприємну історію. По дорозі в Україну Роман погодився на прохання незнайомців відвезти валізу з речами в Лаос.

Під час пересадки в міжнародному аеропорту столиці Малайзії міста Куала-Лумпур українець був затриманий місцевими правоохоронцями. За повідомленнями українських ЗМІ, в багажі українця знайшли наркотики.

Роман стверджував, що не знав про те, що перевозить. Тим не менше, суд засудив українця до вищої міри покарання. Закони Малайзії надзвичайно суворі щодо наркотрафіку.

29 березня його засудили до смертної кари через повішення. Після втручання української сторони, вирок українцю скасували. Роман вже повернувся додому і зустрівся з родичами.

В коментарях до посту Денисової не всі зраділи звільнення українця, багато коментаторів звернули увагу, що Романа судили за дуже серйозною статтею і, цілком може бути, він не безгрішний.

“Так много букаф, но ничего о том, что омбудсмен тратит казенное рабочее время и налоги граждан на освобождение обычного наркокурьера от справедливого суда. тьфу!”, “Засудили мабуть не за чужі речі, а за наркотики? Звільнення від відповідальності кур’єра за такий злочин мабуть не дуже гарний приклад”.

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