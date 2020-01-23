Російський актор Олексій Панін вляпався у новий скандал

На цей раз скандально відомий російський актор, який нещодавно попросив в українців вибачення за війну і окупацію Криму, вирішив жорстко "наїхати" на Володимира Путіна.

Відповідний пост Олексій Панін опублікував у своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

Артист опублікував фотографію з Володимиром Путіним, та заявив, що хотів би дізнатися, хто саме вбив Бориса Нємцова і Олександра Литвиненка.

Більш того, Олександр Панін визнав, що раніше не замислювався про політику, оскільки його цікавили тільки гроші і успішне життя.

"Тоді мене цікавили тільки гроші і моя успішна життя. Шкода, що не можна повернути час назад. Зараз я б запитав, хто вбив Нємцова, Політковську і Литвиненко. Чому якісь вороги розграбували країну і позбавили людей похилого віку пенсії. Чому не врятували дітей в Беслані і отруїли людей газом в Норд-Ості. Путін хороший! Він просто не в курсі! Він би допоміг і всіх покарав! Мені здається, у всьому винна Америка і Європа. Вони нам заздрять і хочуть, щоб ми загинули!" – з сарказмом написав актор у своєму Instagram.

Раніше ми розповідали про те, що Олексій Панін взмолил про пощаду українців. Своє послання він опублікував в Instagram.

Російський актор попросив вибачення за Росію у всіх громадян України, заявивши, як же зараз йому не вистачає життя тієї, яка була раніше, коли ніяких заборон на в'їзд не було, і коли артисти обох країн разом знімалися в кіно, співали пісні, а також раділи життю.

Через деякий час на заяви Олексія Паніна відреагували в Держдумі. Член експертної ради з розвитку інформаційного суспільства Вадим Манукян заявив, що актора потрібно провчити за його висловлювання.

"І ось новий "перфоманс" Паніна. Тепер він у стилі Ахеджакової вирішив покаятися. Олексій чомусь вирішив, що Росія винна у "війні" з Україною...", - заявив експерт, який відкрито підтримує військову агресію РФ по відношенню до нашої країни.

Манукян також заявив, що Олексій Панін нібито зобов'язаний визнавати окупований Крим "частиною РФ", оскільки його заяви порушують російське законодавство.

Нагадаємо, улюблений актор Путіна зважився на зміну статі: Гарна дівка, не парся.

Як писала Politeka, Панін розповів про жахливе Росії, прозрів навіть Путін.

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