Міністр освіти Ганна Новосад через три дні після гучного скандалу навколо її думки про «маленьку» зарплату порушила мовчання

29-річна чиновниця пояснила, що вона мала на увазі, даючи інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», передає Politeka. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами Новосад, для неї посада міністра – це «точно не спосіб отримання великих доходів», оскільки вона хоче втілити обіцяні урядом зміни.

«Мене не влаштовує зарплата вихователя в 4 тис грн, вчителя з 30-річним стажем до 8 тис, або робота вчених на 0.75 ставки. Я усвідомлюю, що зміни в системі освіти та науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям. І це те, про що ми найбільше дискутуємо з Кабміном та Мінфіном. Одне з ключових завдань уряду в рамках реформ - зростання заробітних плат освітян і науковців», – наголосила вона.

Чиновниця також пояснила першопричину скандалу навколо неї:

«Я розумію, що формулювання в моєму інтерв'ю була невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього необхідно ставитися чуйно. Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями і чесною працею досягати більшого. І це буде не соромно», – написала Новосад.

Нагадаємо, обурення українців викликала скарга міністра на те, що зарплати в 36 тисяч гривень для неї вистачає, щоб нормально прожити, але цього буде мало, коли з'явиться дитина. Вона додала, що зараз отримує на 10 тисяч менше, ніж до цього вона отримувала на посаді керівника директорату Міносвіти.

«Як ті бідні депутати вже дістали своїм хамством і жадібністю», «Собаку смажену вона ще не бачила..», «Звільнити без допомоги!», «Нехай проживе на 2000», «А санітаркою вона не хоче попрацювати на 4000гр?», – найввічливыше, що писали в коментарях з цього приводу.

Раніше ми писали, що народний депутат Олексій Гончаренко запропонував колегам урізати зарплату парламентарів. За словами політика, він подав на розгляд парламенту законопроект, який дозволить знизити зарплати народних депутатів до 9 446 гривень.

Він пропонує встановити обмеження, які не дозволять нардепам отримувати суму, що перевищує дві мінімальні зарплати, встановлені на поточний рік.

Нагадаємо, "бідну" Новосад послали шукати нову роботу.

Як повідомляла Politeka, оскандалившись помилками у Facebook, міністр освіти вразила новою заявою.

Також Politeka повідомляла, що Гончарук вляпався у скандал з космічними преміями Кабміну