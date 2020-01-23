Министр образования Анна Новосад спустя три дня после громкого скандала вокруг ее мнения о «маленькой» зарплате нарушила молчание

29-летняя чиновница пояснила, что она имела в виду, давая интервью агентству «Интерфакс-Украина», передает Politeka. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

По словам Новосад, для нее должность министра – это «точно не способ получения больших доходов», поскольку она хочет воплотить обещанные правительством изменения.

«Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс, или работа ученых на 0.75 ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ - рост заработных плат педагогов и ученых», – отметила она.

Чиновница также пояснила первопричину скандала вокруг нее:

«Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно», – написала Новосад.

Напомним, возмущение украинцев вызвала жалоба министра на то, что зарплаты в 36 тысяч гривен для нее хватает, чтобы нормально прожить, но этого будет мало, когда появится ребенок. Она добавила, что сейчас получает на 10 тысяч меньше, чем до этого она получала на должности руководителя директората Минобразования.

«Как те бедные депутаты уже достали своим хамством и жадностью», «Собаку смаженную она ещё не видела..», «Уволить без пособия!», «Пускай проживет на 2000», «А санитаркой она не хочет поработать на 4000гр?», – самое вежливое, что писали в комментариях по этому поводу.

Ранее мы писали, что народный депутат Алексей Гончаренко предложил коллегам урезать зарплату парламентариев. По словам политика, он подал на рассмотрение парламента законопроект, который позволит снизить зарплаты народных депутатов до 9 446 гривен.

Он предлагает установить ограничения, которые не позволят нардепам получать сумму, превышающую две минимальные зарплаты, установленные на текущий год.

Напомним, "нищую" Новосад послали искать новую работу.

Как сообщала Politeka, оскандалившаяся ошибками в Facebook министр образования поразила новым заявлением.

Также Politeka сообщала, что Гончарук вляпался в скандал с космическими премиями Кабмина