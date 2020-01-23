Під час окупації Слов'янська вона підтримала бойовиків і активно допомагала їм

Скандальна екс-мер Слов'янська Неля Штепа заявила про свої нові амбіції та плани на майбутнє

Підозрювана у сепаратизмі, любителька Путіна і колишній мер Слов'янська 2010-2014 років Неля Штепа заявила, що має намір балотуватися на виборах міського голови.

Як повідомляє Politeka.net, про свій намір вона повідомила журналістам місцевого телеканалу (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Вона заявила, що ніхто їй не завадить, і вона зможе подати заявку на участь у виборах.

«Ті, хто сподівається, що мене закриють, і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови, розслабтеся. Я подам, я встигну. Ніхто мене не закриє, оскільки ця стаття неконституційна», – заявила Штепа.

Крім того, вона заявила, що підходить на цю посаду, адже начебто веде праведний спосіб життя, не вживає алкоголь і не палить.

Нагадаємо, що під час окупації Слов'янська вона підтримала бойовиків і активно їм допомагала. Була затримана українськими правоохоронцями в 2014 році.

До всього іншого, їй висунули звинувачення за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України ( створення терористичної групи чи організації).

Під присягою в суді, вона заявляла, що закликала Путіна прийти в Словянськ, адже її нібито змусили бойовики, а інтерв'ю для російських ЗМІ давала під дулом автоматів.

Також Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити скандального екс-мера Слов'янська Нелі Штепі 3,6 тис. євро компенсації.

В мережі українці вже почали обурюватися цієї новини, вони вважають, що Штепа повинна сидіти, а не йти на вибори. Адже через неї гинули люди на Донбасі.

"Скільки через неї і таких як вона загинуло людей !!! Ніхто не вважав, а потрібно було б !!! Країна не лякаючих ідіотів !!! Ті хто мають сидіти-не сидять, ті хто не повинні сидіти-сидять", "Мало схоже сиділа", "Та хто її вибере".

Нагадаємо, що Нелля Штепа може не дожити до вироку суду.

А Politeka писала, що скандальна любителька Путіна Штепа облапошила українців: подробиці рішення суду.

Також Politeka повідомляла, що Штепа заявила, нібито донецьких терористів фінансував Яценюк.