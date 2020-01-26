Українців попередили про трьох могутніх метеоударах в лютому

Не дивлячись на те, що наука не до кінця вивчила вплив магнітних бур на людину, фахівці все ж радять перестрахуватися.

Вчені з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІА повідомили, що в лютому 2020 року буде три сильних періоду підвищеної геомагнітної обстановки, які здатні спровокувати погіршення стану здоров'я у людей з хронічними захворюваннями.

Згідно з даними, перша магнітна буря накриє Землю вже в наступні вихідні. Вона розпочнеться 2 лютого і закінчиться 4 числа. Однак підвищений дія сонячної активності люди будуть відчувати майже протягом цілого тижня, з 1 по 6 лютого.

Наступна магнітна буря, за словами фахівців, очікується 10-11 лютого. Цей метеоудар також буде досить сильним і його вплив можуть відчути навіть ті, у кого немає метеочутливості.

В цей період у людей може початися безсоння, головні болі і різкі скачки тиску.

Ще один невеликий спалах охопить Землю 23-24 лютого, але її вплив буде незначним, а ось 28-29 лютого Землю накриє ще одним метеоударом.

У дні магнітних бур медики рекомендують побільше гуляти на свіжому повітрі, не перевантажувати організм фізичними навантаженнями, уникати стресових ситуацій, а також дотримуватися правильний раціон харчування, висипатися і виключити алкоголь.

Людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи варто тримати необхідні ліки під рукою і за необхідності проконсультуватися з лікарем.

Також українців попередили, що у ці дні не варто стримувати свої емоції, не реагувати на провокації і не сваритися з оточуючими, а також бути обережними за кермом. Далекі поїздки варто по можливості відкласти.

Раніше писали про те, що людство на межі вимирання в 2020 році. При цьому ризики вище, ніж шанси окремо взятої людини бути атакованим блискавкою або акулою. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету.

Фахівці впевнені, що людський рід може вимерти від природних причин у будь-який майбутній рік - шанси складають 1 до 14 тисяч. А ймовірність однієї людини отримати удар блискавки 1 до 700 тис., постраждати від акули 1 до 650 тис., а зустрітися з супермоделлю 1 до 880 тис.

Нагадаємо, українців попереджають про небезпеку в найближчі дні: медики дали поради

Як повідомляла Politeka, стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я

Також Politeka писала, про перепадах тиску: який продукт може створити проблеми