Пересічним громадянам такі гроші за кілька життів не заробити

Керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, який в 2018 році отримав 286,5 мільйона гривень зарплати і додаткових премій, оскандалився в Швейцарії

Топ-менеджер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у коментарі журналистм з приводу своєї величезної зарплати запропонував повернути всі виграні Україною гроші в рамках газового арбітражу назад російському «Газпрому», щоб уникнути скандалів з приводу премій і високих зарплат топ-менеджменту в його компанії.

Як відомо, Коболєв отримав 261 мільйон гривень за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

В Давосе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что чтобы не было вопросов к его зарплатам и премиям - нужно вернуть деньги "Газпрому". Речь, судя по всему, о средствах, которые Украина получила в рамках Стокгольмского арбитража. pic.twitter.com/3TfU9V7tVH — Klymenko Time (@KlymenkoTime) January 24, 2020

Цинічна заява глави «Нафтогазу» не на жарт розлютила українців, про що вони не забули висловитися в соцмережах.

«Поки така свинота займає високі посади, поки буде занепад держави, вони знищують УКРАЇНУ, відкрито знищують. Зупиніть це свавілля!!!!», «Компанія, яка не хоче видобувати український газ, а тільки займається його перепродажем і транзитом на матеріальній базі всього народу. Їх зарплати у наших платіжках», «З такими грошима він купить Україну», «Немає межі цинізму та неповаги до людей. І таке враження, що в цій країні немає президента, або він у змові з такими пройдисвітами!», «Нафтогаз – його особистий магазин», – пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що український ведучий і політичний експерт Андрій Пальчевський різко відреагував на неймовірні премії, які отримали українські чиновники.

«Найголовніше, що я відчув, це не радість від нового року, а «радість» від того, що Коболєв в «Нафтогазі» разом з Вітренко отримають ні багато ні мало, 700 млн гривень собі в кишеню за нібито рішення суду. У мене одне питання, а якщо б вони про***ли цей суд, вони що, заплатили б 700 млн гривень зі своєї кишені? Та що ж це робиться?», – поцікавився він.

Нагадаємо, Вітренко "космічно" збагатився за рахунок «Газпрому».

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