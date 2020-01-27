Рядовым гражданам такие деньги за несколько жизней не заработать

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев, который в 2018 году получил 286,5 миллиона гривен зарплаты и дополнительных премий, оскандалился в Швейцарии

Топ-менеджер на на Всемирном экономическом форуме в Давосе в комментарии журналистм по поводу своей огромной зарплаты предложил вернуть все выигранные Украиной деньги в рамках газового арбитража обратно российскому «Газпрому», чтобы избежать скандалов по поводу премий и высоких зарплат топ-менеджмента в его компании.

Как известно, Коболев получил 261 миллион гривен за победу в Стокгольмском арбитраже.

В Давосе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что чтобы не было вопросов к его зарплатам и премиям - нужно вернуть деньги "Газпрому". Речь, судя по всему, о средствах, которые Украина получила в рамках Стокгольмского арбитража. pic.twitter.com/3TfU9V7tVH — Klymenko Time (@KlymenkoTime) January 24, 2020

Циничное заявление главы «Нафтогаза» не на шутку разъярило украинцев, о чем они не преминули высказаться в соцсетях.

«Пока такая свинота занимает высокие должности, пока будет упадок государства, они уничтожают УКРАИНА, открыто уничтожают. Остановите этот беспредел!!!!», «Компания, которая не хочет добывать украинский газ, а только занимается его перепродажи и транзитом на материальной базе всего народа. Их зарплаты в наших платежках», «С такими деньгами он купит Украину», «Нет предела цинизму и неуважению к людям. И такое впечатление, что в этой стране нет президента, или он в сговоре с такими проходимцами!», «Нафтогаз – его личный магазин», – пишут пользователи.

Ранее мы писали, что украинский ведущий и политический эксперт Андрей Пальчевский резко отреагировал на невероятные премии, которые получили украинские чиновники.

«Самое главное, что я испытал, это не радость от нового года, а «радость» от того, что Коболев в «Нафтогазе» вместе с Витренко получат ни много ни мало, 700 млн гривен себе в карман за якобы решение суда. У меня один вопрос, а если бы они про***ли этот суд, они что, заплатили бы 700 млн гривен из своего кармана? Да что ж это делается?», – поинтересовался он.

Напомним, Витренко "космически" обогатился за счет «Газпрома».

Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.

Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.