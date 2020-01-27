Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев, который в 2018 году получил 286,5 миллиона гривен зарплаты и дополнительных премий, оскандалился в Швейцарии
Топ-менеджер на на Всемирном экономическом форуме в Давосе в комментарии журналистм по поводу своей огромной зарплаты предложил вернуть все выигранные Украиной деньги в рамках газового арбитража обратно российскому «Газпрому», чтобы избежать скандалов по поводу премий и высоких зарплат топ-менеджмента в его компании.
Как известно, Коболев получил 261 миллион гривен за победу в Стокгольмском арбитраже.
Гибель легендарного Коби Брайанта: "разбился с ребенком", кадры ЧП поражают
Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели: "Жара..."
Бесстыжая дочь Потапа потрясла идеальными формами просто на камеру: «красиво торчат»
Дети Киркорова ошеломили своей внешностью: "Слишком быстро повзрослели"
Циничное заявление главы «Нафтогаза» не на шутку разъярило украинцев, о чем они не преминули высказаться в соцсетях.
«Пока такая свинота занимает высокие должности, пока будет упадок государства, они уничтожают УКРАИНА, открыто уничтожают. Остановите этот беспредел!!!!», «Компания, которая не хочет добывать украинский газ, а только занимается его перепродажи и транзитом на материальной базе всего народа. Их зарплаты в наших платежках», «С такими деньгами он купит Украину», «Нет предела цинизму и неуважению к людям. И такое впечатление, что в этой стране нет президента, или он в сговоре с такими проходимцами!», «Нафтогаз – его личный магазин», – пишут пользователи.
Ранее мы писали, что украинский ведущий и политический эксперт Андрей Пальчевский резко отреагировал на невероятные премии, которые получили украинские чиновники.
«Самое главное, что я испытал, это не радость от нового года, а «радость» от того, что Коболев в «Нафтогазе» вместе с Витренко получат ни много ни мало, 700 млн гривен себе в карман за якобы решение суда. У меня один вопрос, а если бы они про***ли этот суд, они что, заплатили бы 700 млн гривен из своего кармана? Да что ж это делается?», – поинтересовался он.
Напомним, Витренко "космически" обогатился за счет «Газпрома».
Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.
Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.