Правлению "Нафтогаза" достался 1% от выигрыша в Стокгольмском арбитраже, но и этого хватает, чтобы простые украинцы схватались за сердце

Так, по решению Стокгольмского арбитража российский "Газпром" должен выплатить украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда гривен, пишет "Главред".

Наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение премировать топ-менеджеров компании в размере $45,6 млн. Первую часть в размере 20 миллионов долларов уже выплатили.

По данным источников, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).

Оставшиеся 25,6 миллионов долларов разделят между другими менеджерами, после того как деньги поступят от "Газпрома".

Добавим, плату за транзит российского газа засекретили. Витренко назвал эти данные конфиденциальными

"Нафтогаз" лишь добавляет плату за свои услуги... Плата за организацию транзита, которая указана в контракте с "Газпромом", является конфиденциальной информацией, поскольку контракты являются конфиденциальными (обычная практика между коммерческими компаниями)", - отметил коммерческий директор "Нафтогаза".

Ранее мы сообщали, стали известны детали газового соглашения между Украиной и Россией.

Эксперт Валерий Клочок прокомментировал, что подписание соглашения о транзите газа через Украину было неизбежным, и в этом документе заинтересованы не только Киев и Москва, но и Европейский Союз. Тем не менее Клочок сомневается, что такое сотрудничество - безопасно для Украины.

"Газпром заинтересован зайти на европейский рынок, у него есть проблема сбыта. Надо же России бюджет наполнять. Российская экономика – сырьевая. Мало производится готового товара. И Европа для России – потенциальный клиент для сбыта газа, - объяснил эксперт свою точку зрения. - В геополитическом плане Украина выиграла. Сумма транзитного контракта семь миллиардов долларов за пять лет – не так много. Но здесь нельзя мерить деньгами. Это вопрос государственной безопасности".

Напомним, в Украине придумали, как заставить Москву отказаться от строительства «Северного потока-2».

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