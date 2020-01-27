Стало відомо, хто управляє майном сім'ї Янукович в анексованому Криму

В роки президентства Віктора Януковича його родина володіла в Криму значними активами, серед яких були автозаправки, дачі ще дореволюційної спорудження в Балаклаві і Сімеїзі, великі маєтки в околицях Ялти і Севастополя. Після подій 2014 року подружжя Янукович втратило своє майно: замки в Балаклаві були націоналізовані, а резиденцію Януковича на мисі Айя прибрали до рук наближені Володимира Путіна.

Відомо, до вересня 2019 року розкішний триповерховий особняк з ділянкою Януковичів, площею 1,2 га у Ялті (смт Отрадноє) перебував у власності Республіки Крим. Восени ж його власником стало зареєстроване в Москві ТОВ "Аква", чиїм основним видом діяльності є управління фінансово-промисловими групами. Також є відомості, що самим будинком "Аква" заволоділа ще раніше – в грудні 2016 року.

Сама по собі компанія "Аква" нічим не примітна, але її директором є Олег Кишаковский, який є співзасновником приватного охоронного підприємства "Південний рубіж". Останній значиться за адресою резиденції Януковичів: Ялта, Відрадне, Дніпровська, 5, тобто прямо за місцем проживання колишньої дружини Віктора Януковича.

Таким чином, майно Олександра Януковича стало легальним за російськими законами після його передачі під контроль Кішаковского. До цієї відпрацьованою схемою син екс-президента України вже вдавався і часто реєстрував на ім'я цього чоловіка майно сім'ї.

Треба додати також, що з'явилися відомості про другого співзасновника і директора "Південного кордону". Хтось Костянтин Кистиченко ще в 2007­–2012 рр. мав статус помічника депутата Верховної ради на громадських засадах. Причому асистував він не якомусь пересічному парламентарію, а мільйонерові і девелоперу, майбутньому міністру оборони Павлу Лебедєву – найближчому соратнику Віктора Януковича.

Крім цього, він бере участь у роботі громадських організацій зі схожим напрямом як співзасновник. Одна з них називається "Центр спеціальної підготовки "Витязь II". Джерела стверджують, що компанія різниться діяльністю за документами, і тим, чим займається в реальності. Так, "Витязь II" може бути філією підмосковного "Братства крапових беретів "Витязь", яке спеціалізується на підготовці найманців для приватних військових компаній.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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