Політтехнолог екс-президента України Петра Порошенко зробив дивну заяву
Як повідомляє Politeka.net, політтехнолог Віктор Уколов, який співпрацював з Адміністрацією екс-президента Петра Порошенка написал на своїй сторінці в Facebook, що коронавірус, який поширюється по світу з Китаю, найбільше вразить російськомовних.
Уколов з гумором заявив, що "ні ківі, ні банани не передають вірус, тільки російська мова".
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"Кажуть, коронавірус сильніше буде вражати російськомовних. Росія ж ближче до Китаю! Передайте знайомим, що єдиний шанс врятуватися - говорити українською і одночасно вчити англійську!", - заявив він і закликав, щоб українці скопіювали повідомлення і розіслали його 10 друзям, щоб вони теж були попереджені.
Нагадаємо, що спалах смертельного захворювання спалахнув в китайському Ухані в грудні 2019 року. Захворювання було зафіксовано у Південній Кореї, Японії, США, Непалі, Малайзії, Канаді, Таїланді, Франції, Австралії і Сінгапурі.
Також раніше повідомлялося, що жертв небезпечного коронавіруса 2019-nCoV з кожним днем стає все більше. Свіжу інформацію станом на ранок 27 січня оприлюднив Госкомздрав Піднебесної.
Повідомляється, що тільки за минулий день в Китаї від коронавіруса 2019-nCoV померли 24 людини.
Таким чином, число жертв, який погубив смертельний вірус, становила 80 осіб. Що стосується заражених, то за цей час 2794 людина встигли захворіти. В цілому, Госкомздрав підозрює інфікування коронавірусом у понад 3,8 тис. осіб.
Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву
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