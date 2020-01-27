Такої дивної заяви від соратників Порошенка давно не було

Політтехнолог екс-президента України Петра Порошенко зробив дивну заяву

Як повідомляє Politeka.net, політтехнолог Віктор Уколов, який співпрацював з Адміністрацією екс-президента Петра Порошенка написал на своїй сторінці в Facebook, що коронавірус, який поширюється по світу з Китаю, найбільше вразить російськомовних.

Уколов з гумором заявив, що "ні ківі, ні банани не передають вірус, тільки російська мова".

"Кажуть, коронавірус сильніше буде вражати російськомовних. Росія ж ближче до Китаю! Передайте знайомим, що єдиний шанс врятуватися - говорити українською і одночасно вчити англійську!", - заявив він і закликав, щоб українці скопіювали повідомлення і розіслали його 10 друзям, щоб вони теж були попереджені.

Нагадаємо, що спалах смертельного захворювання спалахнув в китайському Ухані в грудні 2019 року. Захворювання було зафіксовано у Південній Кореї, Японії, США, Непалі, Малайзії, Канаді, Таїланді, Франції, Австралії і Сінгапурі.

Також раніше повідомлялося, що жертв небезпечного коронавіруса 2019-nCoV з кожним днем стає все більше. Свіжу інформацію станом на ранок 27 січня оприлюднив Госкомздрав Піднебесної.

Повідомляється, що тільки за минулий день в Китаї від коронавіруса 2019-nCoV померли 24 людини.