Политтехнолог экс-президента Украины Петра Порошенко сделал странное заявление
Как сообщает Politeka.net, политтехнолог Виктор Уколов, который сотрудничал с Администрацией экс-президента Петра Порошенко написал на своей странице в Facebook, что коронавирус, который распространяется по миру из Китая, больше всего поразит русскоязычных.
Уколов с юмором заявил, что "ни киви, ни бананы не передают вирус, только русский язык".
Укрпочта сжигает посылки из-за коронавируса, фейк "порвал" украинцев: "А пеплом будут посыпать..."
Гибель легендарного Коби Брайанта: "разбился с ребенком", кадры ЧП поражают
Пополнение в семье Каменских и Потапа: звездная парочка выдала интимную тайну
Брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал: "Во все тяжкие..."
"Говорят, коронавирус сильнее будет поражать русскоязычных. Россия же ближе к Китаю! Передайте знакомым, что единственный шанс спастись - говорить на украинском и одновременно учить английский!", - заявил он и призвал, чтобы украинцы скопировали сообщение и разослали его 10 друзьям, чтобы они тоже были предупреждены.
Напомним, что вспышка смертельного заболевания вспыхнула в китайском Ухане в декабре 2019 года. Заболевание было зафиксировано в Южной Корее, Японии, США, Непале, Малайзии, Канаде, Таиланде, Франции, Австралии и Сингапуре.
Также ранее сообщалось, что жертв опасного коронавируса 2019-nCoV с каждым днем становится все больше. Свежую информацию по состоянию на утро 27 января обнародовал Госкомздрав Поднебесной.
Сообщается, что только за минувший день в Китае от коронавируса 2019-nCoV скончались 24 человека.
Таким образом, число жертв, который погубил смертельный вирус, составило 80 человек. Что касается зараженных, то за это время 2794 человек успели заболеть. В целом, Госкомздрав подозревает инфицирование коронавирусом у более 3,8 тыс. человек.
Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление.
Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью.
А еще Politeka сообщала, что новый вирус убивает людей, срочное сообщение Минздрава.