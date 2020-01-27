Такого странного заявления от соратников Порошенко давно не было

Политтехнолог экс-президента Украины Петра Порошенко сделал странное заявление

Как сообщает Politeka.net, политтехнолог Виктор Уколов, который сотрудничал с Администрацией экс-президента Петра Порошенко написал на своей странице в Facebook, что коронавирус, который распространяется по миру из Китая, больше всего поразит русскоязычных.

Уколов с юмором заявил, что "ни киви, ни бананы не передают вирус, только русский язык".

"Говорят, коронавирус сильнее будет поражать русскоязычных. Россия же ближе к Китаю! Передайте знакомым, что единственный шанс спастись - говорить на украинском и одновременно учить английский!", - заявил он и призвал, чтобы украинцы скопировали сообщение и разослали его 10 друзьям, чтобы они тоже были предупреждены.

Напомним, что вспышка смертельного заболевания вспыхнула в китайском Ухане в декабре 2019 года. Заболевание было зафиксировано в Южной Корее, Японии, США, Непале, Малайзии, Канаде, Таиланде, Франции, Австралии и Сингапуре.

Также ранее сообщалось, что жертв опасного коронавируса 2019-nCoV с каждым днем становится все больше. Свежую информацию по состоянию на утро 27 января обнародовал Госкомздрав Поднебесной.

Сообщается, что только за минувший день в Китае от коронавируса 2019-nCoV скончались 24 человека.