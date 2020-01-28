У лютому в Україні настане метеорологічна осінь.

Як передає Politeka.net з посиланням на дані метеоресурса Gismeteo, в лютому українцям не варто чекати приходу зими. Сніг в країну все ж прийде, але через плюсову температуру він практично відразу буде танути. Єдине місце в Україні, де можна буде насолодитися снігопадами, це Карпати.

Згідно з прогнозом, практично весь лютий в Україні будуть проливні дощі, іноді дощі з мокрим снігом. Температура коливатиметься в межах +1+6 градусів, що перетворить останній зимовий місяць у метеорологічний осінній місяць. Українці побачать всі атрибути осені – вогкість, підвищену вологість і проливні дощі.

У зв'язку з останніми прогнозами, можна сказати, що 2020 рік може стати роком без зими. Схоже, санки так і залишаться стояти на балконах, а мрії про сніжки і сніговика залишаться мріями.

Нагадаємо, що синоптики попереджали українців про те, що у зв'язку з глобальним потеплінням, клімат в Україні буде змінюватися. Наголошується, що це не тимчасові зміни, тому до такої погоди варто звикати.

Згідно з прогнозами вчених, якщо зміни клімату будуть відбуватися в такому ж темпі, через 50 років в Україні більше не буде зим. Київ буде перебувати в субтропіках, тому середня температура самого холодного місяця не буде опускатися нижче -5 градусів. Зміни клімату вже відчутні. Українці зіткнулися з рекордно спекотним літом і теплою зимою. Осінь 2019 року більше була схожа на прохолодне літо.

Зазначимо, що зі змінами клімату сьогодні борються у всьому світі. Влада розвинених держав намагається зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Щоправда, найбільші забруднювачі планети, на зразок Китаю, Індії та США, не дуже стараються.

Нагадаємо, що погода в кінець зійшла з розуму і готує українцям новий сюрприз: чого чекати на початку тижня.

А Politeka писала, що погода готує різкий поворот, дощі та мокрий сніг розірвуть Україну.

Також Politeka повідомляла, що аномальна зима прийде без попередження та доб'є українців: «Може бути небезпечно..».