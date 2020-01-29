В карантині майже 60 тисяч осіб

Епідемія коронавіруса 2019-nCoV продовжує бити існуючі рекорди

Про це пише Politeka.net.

За станом на ранок 29 січня, кількість жертв смертельного коронавіруса зросла до 134 осіб.

У Національній комісії охорони здоров'я Китаю також заявили, що більше 9,2 тис. осіб в Піднебесній мають симптоми зараження, але їх діагноз поки офіційно не підтверджений.

Також в карантині під наглядом лікарів перебувають майже 60 тисяч місцевих жителів. На тлі епідемії, яка набирає обертів, влада Китаю вирішила продовжити місячні новорічні канікули до 2 лютого.

Більш того, за рішенням Пекіна були заблоковані міста із загальним населенням в 40 мільйонів людей навколо Уханя, де і почалася епідемія коронавіруса 2019-nCoV.

Також у Нацкомісії повідомили, що лише за один день підтвердилося 1459 нових випадків захворювання. Масштаб поширення смертельного коронавіруса перевищив показники епідемії атипової пневмонії, яка була зафіксована в 2002-2003 роках. Тоді на планеті загинуло понад 900 чоловік.

Раніше ми розповідали про те, що коронавірус дістався до популярного серед українців курорту. Повідомляється, що в Хайнані був зафіксований перший випадок смерті від нового типу коронавіруса: померла 80-річна жінка, яка прибула з Уханя.

Також на острові Хайнань, куди часто приїжджають туристи з України, вже зафіксували 31 випадок інфікування. Відзначається, що чотири людини знаходяться у важкому стані.

Також не варто забувати, що смертельний коронавірус оточив Україну з декількох сторін. У Білорусі та Санкт-Петербурзі медики госпіталізували людей з підозрою на зараження nCoV.

На тлі епідемії Україна вирішила офіційно закрити авіасполучення з Китайською Республікою. Про це заявив в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Моз України Ігор Кузин.

За його словами, авіасполучення буде закрито з Китаєм вже 3 лютого. Чиновник також уточнив, що МЗС вийшов до українців з пропозиціями по захисту від захворювань. Тим же громадянам, які зараз знаходяться в Китаї, рекомендується покинути територію країни.

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