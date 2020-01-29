В карантине почти 60 тысяч человек

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV продолжает бить существующие "рекорды"

Об этом пишет Politeka.net.

По состоянию на утро 29 января, количество жертв смертельного коронавируса выросло до 134 человек.

В Национальной комиссии здравоохранения Китая также заявили, что более 9,2 тыс. человек в Поднебесной имеют симптомы заражения, но их диагноз пока официально не подтвержден.

Также в карантине под присмотром врачей находятся почти 60 тысяч местных жителей. На фоне эпидемии, которая набирает обороты, власти Китая решили продлить лунные новогодние каникулы до 2 февраля.

Более того, по решению Пекина были заблокированы города с общим населением в 40 миллионов человек вокруг Уханя, где и началась эпидемия коронавируса 2019-nCoV.

Также в Нацкомиссии сообщили, что только за один день подтвердилось 1459 новых случаев заболевания. Масштаб распространения смертельного коронавируса превысил показатели эпидемии атипичной пневмонии, которая была зафиксирована в 2002-2003 годах. Тогда на планете погибло свыше 900 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что коронавирус добрался до популярного среди украинцев курорта. Сообщается, что в Хайнане был зафиксирован первый случай смерти от нового типа коронавируса: скончалась 80-летняя женщина, прибывшая из Уханя.

Также на острове Хайнань, куда часто приезжают туристы из Украины, уже зафиксировали 31 случай инфицирования. Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Также не стоит забывать, что смертельный коронавирус окружил Украину с нескольких сторон. В Беларуси и Санкт-Петербурге медики госпитализировали людей с подозрением на заражение nCoV.

На фоне эпидемии Украина решила официально закрыть авиасообщение с Китайской Республикой. Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

По его словам, авиасообщение будет закрыто с Китаем уже 3 февраля. Чиновник также уточнил, что МИД вышел к украинцам с предложениями по предохранению от заболеваний. Тем же гражданам, которые сейчас находятся в Китае, рекомендуется покинуть территорию страны.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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