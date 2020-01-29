Боти повідомляли про мінування в столиці

СБУ виявила у Києві «ботоферму», організовану росіянами і переселенцями з ОРДЛО, а також успішно заблокувала її діяльність

Як повідомили у Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, в так звану «ботоферму» входили понад 500 активних акаунтів, які поширювали в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти українських чиновників.

Повідомляється, що замовники ставили перед творцями «ботоферми» завдання знизити довіру громадян до державних інституцій за рахунок поширення «фейків» щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.

З виявлених СБУ акаунтів також розсилалися анонімні повідомлення про мінування об'єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів.

Зловмисники також займалися дистанційною реєстрацією анонімних акаунтів в месенджері Telegram, які згодом займалися торгівлею забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо.

Творці «ботоферми» орудували в орендованому офісі за підсумками обшуку якого правоохоронці вилучили чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

Співробітники СБУ змогли встановити особи організаторів «ботоферми». Вони виявилися громадянами Росії і переселенцями з окупованих територій Донбасу.

Раніше ми писали про те, що Служба безпеки України в Черкаській області припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке викрадало кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи і США.

Співробітники спецслужби встановили, що організаторами афери є громадянин Росії, який проживає у Києві, і троє жителів Черкаської області. На спеціальних закритих хакерських форумах вони купували дані платіжних рахунків іноземців. Викрадені кошти вони витрачали на придбання товарів у популярних зарубіжних Інтернет-магазинах. Потім продукцію реалізовували в Україні через онлайн-сервіси.

Діяли хакери з 2010 року, їх річний оборот становив 500-700 тисяч доларів.

Нагадаємо, СБУ зупинила хакерське угруповання, яке викрадало кошти користувачів платіжних систем.

Як повідомляла Politeka, голова СБУ зробив термінову заяву щодо катастрофи українського Боїнга.

Також Politeka писала, що СБУ вирішила долю зірки "Сватів" Добронравова: такого українці не чекали.