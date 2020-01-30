Українці розгнівані після отримання нових платіжок за газ

Як повідомляє Politeka.net, в мережі Facebook з'явився пост українки, в якому вона поділилася своїми збуреннями після отримання платіжки з газконтори. Жінку розлютило, що їй начислилили додаткові гроші за доставку газу.

Вона назвала таку ситуацію просто здиранням простих українців. Повідомлення жінки просто підірвало мережу, воно зібрало 20 тисяч лайків і безліч коментарів.

"Газова контора коли ви бляха-муха понажираетесь? Чому ми український народ повинні платити за якусь фігню тому, що вам так захотілося! Коли ви перестанете обдирати нещастний народ. І, ще доставка газу, коли ми за газ платимо кожен місяць. Влада зверніть на це увагу", - обурилася українка.

За словами жінки, вона розуміє, що в цивілізованих європейських країнах за все потрібно платити. Але додає, що люди там отримують відповідну пенсію і зарплату.

Українці під постом почали залишати свої коментарі. Багато з них відзначили, що теж отримали такі платіжки.

"А я думаю, що платити не потрібно за цей дурдом. Тому що це вже переходить всі межі. Чим далі тим цікавіше нам живеться", "Мені щось забагато 400 грн принесли с*ки", "Ціни і тарифи європейські, а зарплати українські. Один одного не доганяє.", "133 грн за місяць...газом не користуюсь 2 роки...опломбований. А сьогодні принесли квитанцію! Що робити не знаю?!".

Інші українці відзначили, що з кожним роком стає все гірше і гірше. А також помітили, що в платіжках з'явилися нові штрафи.

"З якого дива ми повинні платити на перед за лютий? Ніколи такого ще не було", "Це геноцид, кожен рік, місяць нові тортури", "Вставайте з колін, бо ярмо вже на шиях", "Ага, там за несплату цієї доставки ще якісь штрафи є і подвійна сума чи щось таке".

Нагадаємо, "космические" платіжки за газ розгнівали українців, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, українцям підготували нові тарифи на газ: з'явилося детальне роз'яснення.

Також Politeka писала, про зміну ціни на газ за новою формулою: скільки доведеться платити українцям.