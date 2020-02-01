Що відбувається в китайському місті Ухань, а також в інших «заражених» смертельним вірусом містах

В мережі показали, як виглядають китайські міста після зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Твіттер і повідомлення місцевих жителів (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У Китаї в містах Саньян, Гуйлінь, і, звичайно, в Ухань виглядає все як у фільмах-катастрофах про зараження вірусом. Покинутий «Бургер Кінг», вулиці перегороджені першим, що попалося під руку (наприклад, велосипедами), люди в помаранчевих костюмах — єдині живі. Ухань закрили для виїзду та в'їзду.

В одному з твітти місцевих жителів розповіли про брак медикаментів в місті Ухань, де вперше був виявлений коронавірус.

«Співробітники лікарні «Конкорд» передають медикаменти з вертольота в Ухань, Китай, де в лікарнях відчувається брак захисних масок і медикаментів, оскільки в результаті спалаху коронавіруса на сьогоднішній день загинуло 259 осіб і інфіковано 12 000 чоловік по всьому світу», – написали місцеві.

Також стверджується, що в Китаї заборонили рух транспорту. Деякі порівнюють спалах коронавіруса з «Чорною смертю» 1348 року, яка вразила Європу. Тоді вірус потрапив у Європу зі сходу на сухопутних торгових шляхах через одяг і килими.

«Реальність в Ухані, Китай. Якийсь чоловік каже: «Три мертвих тіла лежать на підлозі; одна з жертв померла в ранкові години. Сектори працюють, а пацієнти чекають». Як сумно це положення», – розповідає очевидець.

«Реальні герої в житті. Це Ухань, Китай, і це лікарі, медпрацівники та медсестри, які лікують пацієнтів з коронавірусом. Їх життя в небезпеці, але вони як і раніше лікують пацієнтів зі смертельною хворобою. Ми повинні цінувати їх... !!!», – написали в твіттері, показавши сплячих прямо в лікарні на підлозі лікарів і медсестер.

В Тяньцзіні та Шанхаї дві людини викинули своїх домашніх улюбленців з будинків, бо вони вважали, що домашні тварини заразять їх вірусом.

Також в мережі опублікували відео величезних скупчень людей, які намагаються потрапити кудись. По всій видимості, або виїхати з міста, або в лікарню: «Коли гроші більше нічого не варті».

«Шанхай в районі Хуанпу. Літні люди борються за маски», – підписали відео з бійкою шанхайців.

Також в мережі показали і забарикадовані дороги з озброєними солдатами на контрольно-пропускних пунктах.

Barricaded roads with armed soldiers at check points, to me, it screams normal🧐...get your papers (¥¥¥) in order today if you want out...reports are price has tripled #coronarovirus #WuhanCoronavirus #coronaviruschina pic.twitter.com/TvJsRYiLK7 — Harry Chen PhD (@IsChinar) January 25, 2020

Reality in Wuhan, China. 🇨🇳 🇨🇳

The person said, "Three dead bodies have been lying on the floor; one of the victims passed away in the small hours of the morning. Soctors are working and patients are waiting" How deplorable the situation is.#WuhanPneumonia #coronaviruschina pic.twitter.com/kJDA6ytKTH — Happygo19 (@Happygo191) January 25, 2020

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