39-річна народна обраниця Оксана Дмитрієва зі "Слуги народу" з'явилася в Раді в піджаку, вартістю в десять українських "мінімалок"

Як передає Politeka.net, про це у соцмережі Фейсбук повідомила журналістка Ганна Стешенко. За її словами, у вівторок, 4 лютого, Дмитрієва "вигуляла" в Раду піджак Balmain.

"Зараз в такому кольорі піджак можна купити за 47 350 грн (при середній зарплатні нардепа без «депутатських» у 40 тис. грн). Сама Дмитрієва на питання: «чи не фейк?» (саме так часто відмовляються депутати в подібних випадках), - оригінальність не заперечує. P. S. до Речі, такий же піджак в минулому скликанні любила носити дружина екс-генпрокурора Ірина Луценко", - пише журналістка.

Зазначимо мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 становить 4 723 гривні, що при нескладному розрахунку говорить про те, що Дмитрієва витратила 10 "мінімалок", купивши цей піджак.

Ситуацію активно обговорюють в мережі - на тлі недавнього скандалу з іншим депутатом із "Слуги народу" Євгеном Брагарем, який порадив пенсіонерці продати собаку (якщо та елітної породи), щоб розплатитися за комуналку.

"А чому ні, якщо так?🙈😂"

"Жахливий колір"

"Зате є що продати, щоб оплатити комуналку 😂"

"це ж скільки собак треба було продати!!!)))"

"Піджак хороший... На депутатші він як на корові сідло... Та ще під ту юбчонку... Можна було і не нагадувати, що Іра Луценко таке носила... Дорого і сердито! Не здивуюсь, якщо це носили і Ганя Герман і Рая Богатирьова!Нє, ну а чьо!"

"вставлю свої 5 коп. у Луценка шкіряний і не такий, а саме такий, але трохи яскравіше у Ольги Коваль (СН)"

Раніше ми повідомляли, Дмитрієву засікли в Раді в білих ботильйонах від бренду "Eri" від Alexander Wang, вартістю 6 "мінімалок" - 25,2 тис. гривень.

"Має людина багато часу щоб пітримувати блиск таких чобіток 🤨"; "Цікаві такі капчики...А на голові порядок треба зробити"; "модні шузи"; "Повіяло третім тисячоліттям ...!!!"; "трохи жахливо виглядає"; "біднувато якось", - коментували в мережі.

Нагадаємо, гламурна «Слуга народу» похвалилася багатствами, навіть Луценко позаздрить: від цих фото щелепа висне

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