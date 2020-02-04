39-річна народна обраниця Оксана Дмитрієва зі "Слуги народу" з'явилася в Раді в піджаку, вартістю в десять українських "мінімалок"
Як передає Politeka.net, про це у соцмережі Фейсбук повідомила журналістка Ганна Стешенко. За її словами, у вівторок, 4 лютого, Дмитрієва "вигуляла" в Раду піджак Balmain.
"Зараз в такому кольорі піджак можна купити за 47 350 грн (при середній зарплатні нардепа без «депутатських» у 40 тис. грн). Сама Дмитрієва на питання: «чи не фейк?» (саме так часто відмовляються депутати в подібних випадках), - оригінальність не заперечує. P. S. до Речі, такий же піджак в минулому скликанні любила носити дружина екс-генпрокурора Ірина Луценко", - пише журналістка.
"Ух, пощастило Гаріку": Асмус роздяглася і показала, чим спокусила Харламова
«Тварюки, ви оху...»: виступ Гончарука закінчився бійкою, відео злили в мережу
Списування зайвих грошей з карт у вечірній час: ПриватБанк попередив українців про нововведення
Українцям підвищать пенсії до 18 тисяч: "отримають її лише..."
Зазначимо мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 становить 4 723 гривні, що при нескладному розрахунку говорить про те, що Дмитрієва витратила 10 "мінімалок", купивши цей піджак.
Ситуацію активно обговорюють в мережі - на тлі недавнього скандалу з іншим депутатом із "Слуги народу" Євгеном Брагарем, який порадив пенсіонерці продати собаку (якщо та елітної породи), щоб розплатитися за комуналку.
"А чому ні, якщо так?🙈😂"
"Жахливий колір"
"Зате є що продати, щоб оплатити комуналку 😂"
"це ж скільки собак треба було продати!!!)))"
"Піджак хороший... На депутатші він як на корові сідло... Та ще під ту юбчонку... Можна було і не нагадувати, що Іра Луценко таке носила... Дорого і сердито! Не здивуюсь, якщо це носили і Ганя Герман і Рая Богатирьова!Нє, ну а чьо!"
"вставлю свої 5 коп. у Луценка шкіряний і не такий, а саме такий, але трохи яскравіше у Ольги Коваль (СН)"
Раніше ми повідомляли, Дмитрієву засікли в Раді в білих ботильйонах від бренду "Eri" від Alexander Wang, вартістю 6 "мінімалок" - 25,2 тис. гривень.
"Має людина багато часу щоб пітримувати блиск таких чобіток 🤨"; "Цікаві такі капчики...А на голові порядок треба зробити"; "модні шузи"; "Повіяло третім тисячоліттям ...!!!"; "трохи жахливо виглядає"; "біднувато якось", - коментували в мережі.
Нагадаємо, гламурна «Слуга народу» похвалилася багатствами, навіть Луценко позаздрить: від цих фото щелепа висне
Як повідомляла Politeka гаряча штучка з «Слуги народу» приголомшила непристойним виглядом: «Стиль собачки»