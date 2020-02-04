39-летняя народная избранница Оксана Дмитриева из "Слуги народа" появилась в Раде в пиджаке, стоимостью в десять украинских "минималок"

Как передает Politeka.net, об этом в соцсети Фейсбук сообщила журналистка Анна Стешенко. По ее словам, во вторник, 4 февраля, Дмитриева "выгуляла" в Раду пиджак Balmain.

"Сейчас в таком цвете пиджак можно купить за 47 350 грн (при средней зарплате нардепа без «депутатских» в 40 тыс.грн). Сама Дмитриева на вопрос: «не фейк ли?» (так часто предпочитают отнекиваться депутаты в подобных случаях), - оригинальность не отрицает. P.S. Кстати, такой же пиджак в прошлом созыве любила носить супруга экс-генпрокурора Ирина Луценко", - пишет журналистка.

Отметим минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 составляет 4 723 гривны, что при несложном рассчете говорит о том, что Дмитриева потратила 10 "минималок", купив этот пиджак.

Ситуацию активно обсуждают в сети - на фоне недавнего скандала с другим депутатом из "Слуги народа" Евгением Брагарем, посоветовавшим пенсионерке продать собаку (если та элитной породы), чтобы расплатиться за коммуналку.

"А почему нет, если да?🙈😂"

"Ужасный цвет"

"Зато есть что продать, дабы оплатить коммуналку 😂"

"це ж скільки собак треба було продати!!!)))"

"Піджак хороший... На депутатші він як на корові сідло... Та ще під ту юбчонку... Моржна було і не нагадувати, що Іра Луценко таке носила... Дорого і сердито! Не здивуюсь, якщо це носили і Ганя Герман і Рая Богатирьова!Нє, ну а чьо!"

"вставлю свои 5 коп. у Луценко кожаный и не такой, а именно такой, но чуть ярче у Ольги Коваль (СН)"

Ранее мы сообщали, Дмитриеву засекли в Раде в белых ботильонах от бренда "Eri" от Alexander Wang, стоимостью в 6 "минималок" - 25,2 тыс. гривен.

"Має людина багато часу щоб пітримувати блиск таких чобіток 🤨"; "Цікаві такі капчики...А на голові порядок треба зробити"; "модные шузы"; "Повіяло третім тисячоліттям ...!!!"; "немного ужасно смотрится"; "бедновато как-то", - комментировали в сети.

Напомним, гламурная «Слуга народа» похвасталась богатствами, даже Луценко позавидует: от этих фото виснет челюсть

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