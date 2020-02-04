В окупованому Криму триває військова пропаганда для дітей
Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму Telegram-каналі
"Хроніки окупації в місті Керч. Російський агресор продовжує свою чорну справу у підготовці путлер-югенд", – написав Штефан.
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На кадрах видно, що школярі одягнені у військову форму або мілітарний костюм пропагандистської російської організації "Юнармия".
Крім того, деяким навіть видали зброю.
Захисника України обурило таке отруєння свідомості підростаючого покоління окупантами, і він зазначив, що так загарбники готують чергове поповнення для своєї армії на майбутнє.
"На коліна перед царем поставили!", "Цих вгодованих треба було на задній план ставити..це ж треба так х**лу подоср*ть", "Ледве знайшла Пу", "Неправильно дітей на коліна поставили, треба було за старою російською традицією на обидва і лицем до царя!", "Це він замаскувався в натовпі", "Цих може цілувати в живіт, не нагинаючись при цьому", - жартували в коментарях.
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Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
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