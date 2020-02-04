В окупованому Криму триває військова пропаганда для дітей



Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму Telegram-каналі

"Хроніки окупації в місті Керч. Російський агресор продовжує свою чорну справу у підготовці путлер-югенд", – написав Штефан.

На кадрах видно, що школярі одягнені у військову форму або мілітарний костюм пропагандистської російської організації "Юнармия".

Крім того, деяким навіть видали зброю.

Захисника України обурило таке отруєння свідомості підростаючого покоління окупантами, і він зазначив, що так загарбники готують чергове поповнення для своєї армії на майбутнє.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін з робочим візитом приїхав в Кабардино-Балкарії, де зустрівся з дітьми і щоб він не виглядав як карлик, половину дітей співробітники адміністрації президента поставили на коліна.