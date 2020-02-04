Олена Зеленська повинна була знати, на що йде, коли її чоловік став президентом

Про це у себе в Facebook написала відома українська журналістка та блогер Зоя Казанжі, передає Politeka.net

Журналіст прокоментувала ситуацію з масовим тролингом сторінки першої леді України Олени Зеленської, в результаті чого сторінка була тимчасова заблокована.

"Мене не цікавлять її почуття. Вибираючи всі принади влади, треба пам’ятати, що заодно вибираєш і всі незручності та мінуси. В том числі і публічність. ", - написала вона.

Казанжи згадала парне інтерв'ю Зеленських напередодні виборів, де Олена показувала, що впливає на Володимира.

"Вона тоді ще бідкалась, що не зможе в прямому ефірі корегувати його промови і погоджувалась, що сприйняла «цей проєкт» (мова йшла про президентство, яке перед ними замаячило)", - нагадала вона.

Також вона напомнилао репост Зеленської 2014 року про винагороду за повідомлення про розташування українських військ. На думку блогера, це вона зробила не випадково.

"Я розумію її напругу і шок. Бо ж не про таке мріялось, коли обговорювали Володимирову перспективу", - пише Казанжи.

При цьому Казанжи вказує на те, що Олена виглядає на фото і відео нещасною. Своє невдоволення вона висловлює і невербальними знаками: Зверніть увагу на її руки на фото – стиснуті в кулаки або однією рукою стискає іншу до болю"

За словами блогера, можливо, Зеленська одна з небагатьох, хто розуміє, що відбувається насправді.

"Може, вона взагалі одна із небагатьох, хто розуміє, що відбувається насправді. І чим все може закінчитися для її сім’ї. Бо ляльководи, які втравили в президенство воюючої країни абсолютно не придатну людину, найменше переймаються життям Зеленських після каденції", - пояснила автор посту.

Нагадаємо, Олена Зеленська вперше після катастрофи вийшла на зв'язок.

Також Politeka писала, що Олена Зеленська в жалобі, Путін вирішив не мовчати: "Тяжка втрата".