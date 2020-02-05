Погода в Україні 5 лютого вирішить остаточно зіпсується, уберегтися від сильного дощу з мокрим снігом не вийде ні в кого

Про це повідомляє Politka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, вітер буде в межах 15-20 м/с. Хуртовини та ожеледиця будуть в центральних областях. Вдень очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів протягом дня покажуть від 3 тепла до 2 морозу.

У Карпатах сніжитиме. Це буде супроводжуватися сильними поривами вітру, аж до 25 м/с. Температура повітря буде в межах 2-7 морозу.

Українцям на півдні варто очікувати сильних дощів. Вдень стовпчики термометра покажуть 5-8 тепла. Вночі ж трохи похолодання – 3-6 вище нуля. Мокрого снігу не буде.

У Києві та області синоптики прогнозують сильний снігопад. Вдень на вулиці буде -1+2 за Цельсієм. Уночі очікується від -1 до +2 тепла.

Як повідомлялося раніше, лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде

Про це у себе в Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

"Як показують розрахунки різних чисельних моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), останній місяць календарної зими продовжить тенденцію січня із збереженням активного західного/південно-західного перенесення і переважання атлантичних і середземноморських повітряних мас", - написав експерт.

Головним наслідком цих процесів експерт називає те, що практично по всій Європі очікуються аномалії температури повітря зі знаком плюс.

В Україні відхилення від температурної норми може досягти +5 °С, а в багатьох регіонах лютий може пройти з позитивною середньомісячною температурою (особливо на півдні і заході країни).

При цьому кількість опадів може виявитися місцями на 10-30% вище норми за рахунок переважання поле зниженого тиску.

"Є ймовірність епізодичних вторгнень холоду з півночі, проте їх інтенсивність і тривалість не зможуть суттєво вплинути на загальну картину. Сталого снігового покриву не очікується, - вважає Кибальчич.

Нагадаємо, що небезпечний циклон з мокрим снігом насувається на Україну: до чого бути готовим.

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