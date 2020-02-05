Далеко не кожен професіонал в аграрній сфері прислухається до місячного календаря. Але такий графік дійсно здатний у декілька разів поліпшити результати посіву. Це пов'язано з тим, що Місяць володіє сильною гравітацією, яка впливає на всі живі організми нашої планети.

Лютий є особливим місяцем для городників, садівників і квіткарів. Саме зараз багато хто починає активно займатися замочуванням насіння, посадкою розсади та іншими подібними речами. Одним з найважливіших чинників доброго врожаю є день, коли рослина була посаджена. Буде вона міцною або слабкою здоровою або млявою, дасть хороший урожай або поганий безпосередньо залежить від фази Місяця. Саме тому фахівці створюють посівні календарі для аграріїв на різні місяці року.

Кілька правил місячного посівного календаря

Вплив Місяця на всі живі організми давно доведений науковим співтовариством. Разом зі спостережливістю наших предків і дослідами сучасних садівників, такі дані дозволяють домогтися приголомшливих результатів з вирощування квітів, городини і дерев. Місячний посівний календар (МПК) — структурований, своєрідний графік-шпаргалка для кожного любителя висаджувати рослини, де на кожен день відзначено, що варто робити, а чого краще уникнути. Основні постулати місячного календаря:

не варто займатися рослинами в повний та новий місяць (молодик);

щоб отримати відмінний урожай з поверх-земної частини городніх рослин, краще здійснювати посів в молодий Місяць;

для гарного врожаю підземної частини культур, посадки проводяться в спадний Місяць.

Дотримуючись цих правил, можна поліпшити результати посіву, але не гарантувати собі ідеальний результат. Крім вдало вибраного дня, потрібна чимала робота з грунтом, добором насіння, безпосереднім вирощуванням культури.

Місячний посівний календар на лютий 2020

У лютому більшість садівників і городників починають активно сіяти насіння на розсаду, займаються пересаджуванням і доглядом за тепличними і кімнатними рослинами, квітами, активно борються зі шкідниками та грибками, намагаються захистити дерева від вимерзання. Згідно МПК, невдалими днями для посіву та роботи з рослинами у лютому 2020 року є 9 та 23 число.

Насіння на розсаду краще сіяти:

з 1 по 7 лютого, а також з 27 по 29 варто зайнятися насінням томатів, солодкого і гіркого перцю, баклажанів, капусти, огірків, кабачків і гарбузових;

з 2 по 6 лютого найкращий час для зелені на перо;

з 13 по 18 лютого можна займатися горохом, квасолею і всіма бобовими, редькою, редискою, коренеплодами.

Місячний календар на лютий для квітникарів:

з 1 по 7, а також з 27 по 29 лютого можна працювати як з однорічними, так і дворічними, багаторічними квітами;

з 13 по 18 лютого краще зайнятися цибулинними і бульбовими квітами.

Ягоди, чагарники і плодові дерева найкраще приймаються 1-7 та 27-29 лютого.

З 1 по 8 лютого Україна чекає на зростаючий Місяць. Перші кілька днів ідеально підійдуть для посіву салатів і капусти (для тепличних і домашніх умов). 3-5 лютого відмінно підійдуть для знищення шкідників, грибків, лікування і профілактики городини від хвороб, також варто зайнятися видаленням пагонів. 6-7 числа можна сміливо пересаджувати всі кімнатні квіти та інші рослини, сіяти різні овочі для зимових теплиць.

9 лютого — повний місяць. В цей день і за добу до цього, варто уникати будь-яких взаємодій з рослинами.

З 10 по 22 лютого на небі ми побачимо спадний Місяць. У перші дні «спадного» варто зайнятися пересаджуванням одних лише кімнатних рослин, розпушуванням грунту і додаванням добрива. Можна також приділити час боротьбі з жуками та іншими шкідниками. 12-14 лютого — відмінні дні для зелені і цибулинних квітів. 15-17 числа варто розпушити грунт і поборотися з наземними шкідниками, особливо польовими мишами, у яких до цього часу закінчуються зимові запаси їжі. 18-20 числа можна знову сіяти і труїти грунтових жуків, різних личинок.

21-23 число — день відпочинку, забороняється що-небудь пересаджувати і садити.

24 числа ми побачимо, як Місяць починає рости. Це відмінний час для висаджування листових овочів. 25-26 лютого можна починати готувати грунт, прополювати його від зайвої рослинності, мульчувати. Під кінець лютого варто садити салати і капусту, але тільки в будинках і теплицях, бо для відкритої місцевості ще зарано.

Поради початківцям

Якщо є бажання виростити чудовий врожай, квіти або дерева, варто враховувати всі тонкощі і нюанси роботи з рослинами і грунтом. Мало роздрукувати місячний календар і купити журнал городника, дотримуватися особливостей посадок насіння. Важливо правильно удобрити землю, прополоти її, протравити шкідників, створити ідеальні умови.

Як і будь-який живий організм, рослина вимагає особливого догляду. Для кожного класу є свої правила і норми (верблюд може і тиждень прожити в пустелі без води, а от мавпа однозначно засохне). Наприклад, для городника важливо грамотно підв'язати рослини, зокрема огірки, та так, щоб шпагат не обіймав стебло дуже тугою петлею, яка сильно буде впиватися в тканини при рості і потовщенні. Температура в теплиці повинна підтримуватися в межах 5-8 градусів вночі, і 16-25 днем. Таких нюансів дуже багато, але вони всі прописані в мережі Інтернет і спеціалізованих підручниках.

Вивчивши особливості посіву та вирощування, обробки землі, боротьби з хворобами і шкідниками, можна сміливо створювати свій сад і город. Зі знаннями можна обійти по урожаю будь-якого професійного дачника. А якщо враховувати місячно-календарні особливості, то й зовсім можна приймати участь у конкурсах кращого садівника в Україні.

Народні прикмети для садівників, городників та квітникарів на лютий 2020

Посадковий місячний графік застосовується людьми ще з давніх пір. Садовий і городній календар зазвичай доповнюється народними прикметами, які віщають про ту чи іншу погодну поведінку. Найбільш поширеними є такі прикмети:

10 лютого : «Вітер сплутає погоду — бути сирому року». Це означає, що можна очікувати відмінний урожай, але багато турботи з полонням рослин. Хмарне літо також спростить завдання з поливом.

: «Вітер сплутає погоду — бути сирому року». Це означає, що можна очікувати відмінний урожай, але багато турботи з полонням рослин. Хмарне літо також спростить завдання з поливом. 14 лютого : «Якщо буде зорепад, можна сміливо чекати тиху весну. Чисте зоряне небо обіцяє пізню весну». Якщо весна прийде з запізненням, це може означати втрату врожаю через морози і погану погоду. Останні роки дуже багато плодових дерев постраждало від обмороження.

: «Якщо буде зорепад, можна сміливо чекати тиху весну. Чисте зоряне небо обіцяє пізню весну». Якщо весна прийде з запізненням, це може означати втрату врожаю через морози і погану погоду. Останні роки дуже багато плодових дерев постраждало від обмороження. 15 лютого : «Проясниться сонце — значить зима зустрілася з весною, якщо не прогляне, значить далі будуть морози». «Ранковий сніг віщує відмінний врожай ранніх хлібів».

: «Проясниться сонце — значить зима зустрілася з весною, якщо не прогляне, значить далі будуть морози». «Ранковий сніг віщує відмінний врожай ранніх хлібів». 19 лютого: «Морози символізують бурхливу весну, досить сухе і досить спекотне літо». Неспокійна весна може принести чимало проблем городникам, бо дощі цілком здатні змінитися сильним морозом. Посушливим літом в 2020 році людей в агро-сфері України не здивувати, бо раніше їм вже довелося зіткнутися з даною проблемою. З несприятливими погодними умовами може допомогти боротися погодна таблиця на кожен день і чітко структурований графік поливів і прополів.

Заглянувши в погодне майбутнє можна сміливо будувати плани щодо своєї аграрної діяльності. Так, досвідчені городники визначають, що буде вигідніше посадити, яка культура з легкістю впорається з тими чи іншими екстремальними умовами (підвищеною вогкістю, посухою, холодами або спекою). Зв'язавши прикмети, метеорологічні дані і місячний календар, можна добитися ідеального результату в городництві.

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