Стало відомо, що вирішили члени Священного Синоду ПЦУ під час засідання 4 лютого

Як передає Politeka.net, відповідна заява опублікована на офіційному порталі Православної церкви України.

Повідомляється, що під час засідання Синод ПЦУ прийняв рішення створити Синодальну календарну комісію і призначили її керівника — ректора Київської православної богословської академії протоієрея Олександра Трофимлюка.

«Необхідність впровадження календарної реформи в Православної Церкви України потрібно виважено і конструктивно обговорювати, враховуючи думку суспільства», — сказано в повідомленні, яке було опубліковано на порталі.

Як зазначили в ПЦУ, подібне рішення продиктовано необхідністю впровадження календарної реформи в Україні.

Крім цього, члени Священного Синоду, з якого був виключений почесний патріарх Філарет, винесли вердикт щодо перенесення дати Різдва в Україні.

"Синод дозволив, там де для цього вбачаються об'єктивні обставини і пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю здійснювати тільки молебень з акафістом Різдва Христового і виконання народних різдвяних пісень (колядок)", - додали в ПЦУ.

Раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній розкрив нюанси перенесення дати Різдва. Він зазначив, що на те, щоб перейти від звичного святкування Різдва 7 січня на нову дату українцям може знадобитися невизначену кількість часу.

«Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанського календаря. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ», - заявив Епіфаній.

За словами предстоятеля ПЦУ, про остаточні зміни в церкві можна буде говорити тільки якщо більшість українських християн почне святкувати Різдво 25 грудня.

Нагадаємо, перенесення Різдва на 25 грудня: Епіфаній зробив позовна заява.

Як повідомляла Politeka, заява ПЦУ про перенесення Різдва сколихнуло українців.

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