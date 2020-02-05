Лютий 2020 року буде дуже багатий на події, які змінять життя країни

Що готує українцям останній місяць зими, пише Zik

Заборона на польоти в Китай

Моз рекомендував зупинити пряме авіасполучення з Китаєм через спалах смертельно небезпечного коронавіруса. Вже з 4 лютого вітчизняні авіакомпанії МАУ і SkyUp виконали це розпорядження і скасували прямі рейси. Втім, пасажири ще можуть потрапити з Китаю в Україну транзитними рейсами.

Реєстрація на ЗНО

3 лютого стартував початковий етап реєстрації для участі в ЗНО-2020. Школярам належить створити і оформити реєстраційну картку, сформувати необхідний пакет документів і передати його в регіональний центр. На всі процедури в учнів є час до 24 березня, а ЗНО триватиме з 21 травня до 15 червня.

Пільгові кредити для малого бізнесу

З 1 лютого українці зможуть скористатися програмою пільгового кредитування для малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". За рахунок бюджету держава буде компенсувати кредитні ставки, що має сприяти розвиткові малого бізнесу та створенню нових робочих місць. На цю програму уряд виділив 2 млрд грн.

Газ дорожчає

У лютому тарифи на газ підскочать на 10%. За один кубометр доведеться платити 4,65 гривні, що на 40 копійок більше, ніж раніше. Вартість газу при цьому розділять на оплату доставки газопостачання та саму вартість палива.

В'їзд в Крим

З 9 лютого вступає в силу додаткові норми для перетинання адміністративного кордону з тимчасово окупованих Кримом.

Діти у віці до 16 років, що виїжджають з Криму, будуть перетинати адміністративний кордон з Україною з внутрішнього або закордонного паспорту, раніше це було можливо на підставі проїзного документа дитини.

Нацвідбір на Євробачення-2020

20 січня були озвучені імена півфіналістів нацвідбору на Євробачення-2020х. У лютому в Україні відбудуться два перших півфіналу Національного відбору – 8 і 15 лютого. Фінал Нацвідбору пройде 22 лютого, а конкурс відбудеться в Нідерландах.

ДТП будуть фіксувати по-новому

З 1 лютого Нацполиция змінила процедуру фіксації ДТП. Тепер всі аварії без пострадавишх будуть розглядатися патрульної поліцією. Таким чином вдасться уникнути зайвих бюрократичних процедур.

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Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.