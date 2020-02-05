Лютий 2020 року буде дуже багатий на події, які змінять життя країни
Що готує українцям останній місяць зими, пише Zik
Заборона на польоти в Китай
Моз рекомендував зупинити пряме авіасполучення з Китаєм через спалах смертельно небезпечного коронавіруса. Вже з 4 лютого вітчизняні авіакомпанії МАУ і SkyUp виконали це розпорядження і скасували прямі рейси. Втім, пасажири ще можуть потрапити з Китаю в Україну транзитними рейсами.
Міс Україна задерла ногу і показала свою красу в пікантній позі: "Ох, Божественно"
"Жесть!": Тарзан посвітив на камеру своїм достоїнством, навіть Наташа Корольова не стрималася
Списування зайвих грошей з карт у вечірній час: ПриватБанк попередив українців про нововведення
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
Реєстрація на ЗНО
3 лютого стартував початковий етап реєстрації для участі в ЗНО-2020. Школярам належить створити і оформити реєстраційну картку, сформувати необхідний пакет документів і передати його в регіональний центр. На всі процедури в учнів є час до 24 березня, а ЗНО триватиме з 21 травня до 15 червня.
Пільгові кредити для малого бізнесу
З 1 лютого українці зможуть скористатися програмою пільгового кредитування для малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". За рахунок бюджету держава буде компенсувати кредитні ставки, що має сприяти розвиткові малого бізнесу та створенню нових робочих місць. На цю програму уряд виділив 2 млрд грн.
Газ дорожчає
У лютому тарифи на газ підскочать на 10%. За один кубометр доведеться платити 4,65 гривні, що на 40 копійок більше, ніж раніше. Вартість газу при цьому розділять на оплату доставки газопостачання та саму вартість палива.
В'їзд в Крим
З 9 лютого вступає в силу додаткові норми для перетинання адміністративного кордону з тимчасово окупованих Кримом.
Діти у віці до 16 років, що виїжджають з Криму, будуть перетинати адміністративний кордон з Україною з внутрішнього або закордонного паспорту, раніше це було можливо на підставі проїзного документа дитини.
Нацвідбір на Євробачення-2020
20 січня були озвучені імена півфіналістів нацвідбору на Євробачення-2020х. У лютому в Україні відбудуться два перших півфіналу Національного відбору – 8 і 15 лютого. Фінал Нацвідбору пройде 22 лютого, а конкурс відбудеться в Нідерландах.
ДТП будуть фіксувати по-новому
З 1 лютого Нацполиция змінила процедуру фіксації ДТП. Тепер всі аварії без пострадавишх будуть розглядатися патрульної поліцією. Таким чином вдасться уникнути зайвих бюрократичних процедур.
Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.
Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.
Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.