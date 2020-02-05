Відомий український журналіст Олексій Мочанов жорстко пройшовся по українській владі

Свій пост Мочанов опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Так, журналіст висловив своє невдоволення надмірним багатством чиновників, які навіть не приховують своєї розкоші, в той час, коли український народ живе на межі бідності.

Мочанов проводить паралель між владою і подіями, які відбуваються в Україні.

Він упевнений, що чиновники жирують «у країні, де чемпіонат з футболу можна зіграти в два тури, а з хокею та особливо грати ніде».

«У країні з убогими бібліотеками і розграбованими музеями. Де за 25 років не зняли ні на плівку, ні на цифру жоден світовий шедевр, не написали бестселер, не створили робота, унікальний матеріал або ліки».

Крім цього журналіст переконаний, що влада не має права шикувати, коли в її країні воїни АТО і пенсіонери зобов'язані платити військовий збір, а прожитковий мінімум навіть не підходить під найнижчі критерії ООН.

Також він зазначив, що практично всі молоді люди нашої країни мріють виїхати жити за кордон.

При цьому Мочанов жорстко звернувся до чинуш.

“У вас на дрібні витрати вдома в тумбочці пенсія роботяги за 200 років? Ви настільки незначні, що вас навіть важко ненавидіти, вас зневажають всі нормальні люди, які все ще є в Україні” - заявив Мочанов.

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За його словами, подібна історія була з патрульної поліцією в Україні. Це була нова структура, певним чином, якій не довіряли. Але при цьому – придивлялися і сподівалися, що молоді люди після оновлення все зроблять по-іншому, інакше.

«Людину взагалі не потрібно судити з того, ким він був. Потрібно виходити з того, ким він є і ким він став. Є така фраза – з минулого треба брати вогонь, а не попіл», — говорить Мочанов.

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