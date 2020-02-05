Известный украинский журналист Алексей Мочанов жестко прошелся по украинской власти

Свой пост Мочанов опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, журналист высказал свое недовольство чрезмерным и избыточным богатством чиновников, которые даже не скрывают своей роскоши, в то время, когда украинский народ живет на грани нищеты.

Мочанов проводит параллель между властью и событиями, которые происходят в Украине.

Он уверен, что чиновники жируют «в стране, где чемпионат по футболу можно сыграть в два тура, а по хоккею и особо играть негде».

«В стране с убогими библиотеками и разграбленными музеями. Где за 25 лет не сняли ни на пленку, ни на цифру ни один мировой шедевр, не написали бестселлер, не создали робота, уникальный материал или лекарство».

Помимо этого журналист убежден, что власть не имеет права шиковать, когда в ее стране воины АТО и пенсионеры обязаны платить военный сбор, а прожиточный минимум даже не подходит под самые низкие критерии ООН.

Кроме того он отметил, что практически все молодые люди нашей страны мечтают уехать жить за границу.

При этом Мочанов жестко обратился к чинушам.

“У вас на мелкие расходы дома в тумбочке пенсия работяги за 200 лет? Вы настолько ничтожны, что вас даже трудно ненавидеть, вас презирают все нормальные люди, которые все еще есть в Украине” — заявил Мочанов.

К слову, недавно мы писали, что Алексей Мочанов заявил о том, что у Владимира Зеленского не большой уровень доверия, а большой уровень ожиданий

По его словам, подобная история была с патрульной полицией в Украине. Это была новая структура, определенным образом, которой не доверяли. Но при этом – присматривались и надеялись, что молодые люди после обновления все сделают по-другому, иначе.

«Человека вообще не нужно судить по тому, кем он был. Нужно судить по тому, кем он есть и кем он стал. Есть такая фраза – в прошлом надо брать огонь, а не пепел», — говорит Мочанов.

Напомним, Зеленский резко осадил Разумкова на глазах у всех, подробности скандала.

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