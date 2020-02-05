За новими правилами медичні послуги отримуватимуть українці з першого квітня 2020 року

Починаючи з квітня поточного року почне працювати програма медичних гарантій. Це перелік послуг у медичних установах, за які буде платити Національна служба здоров'я України. Безкоштовними буде первинна, спеціалізована амбулаторна, госпітальна, екстрена, паліативна допомога та реабілітація, а ще реімбурсація лікарських засобів. Про це повідомляє "Сьогодні".

Щоб отримувати послуги на безкоштовній основі, необхідно дотримувати деякі правила. У список платних послуг були додані:

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням українця без направлення лікаря. Виходить, щоб отримати лікування, необхідно обов'язково отримати направлення у сімейного лікаря, з яким була підписана декларація. Без направлення можна потрапити до акушера-гінеколога, педіатра, психіатра та нарколога. Також не потрібно направлення на відвідування стоматолога, але послуги не будуть безкоштовними. Держава стане платити за них тільки для дітей до 16 років. Безкоштовно і без направлення можна отримати допомогу при невідкладних станах;

медичну допомогу хворим на дому, в яку входить застосування телемедицини (наприклад, фельдшер може зробити електрокардіограму пацієнту і відправити кардіолога в електронному вигляді, а той віддалено напише висновок і проконсультує);

Медобслуговування за договором зі страховими організаціями;

Медобслуговування для іноземних громадян;

Мікроскопічні, паразитологічні, молекулярно-генетичні, хімічні, фізичні або токсикологічні дослідження, які не відносяться до медичної допомоги українцям;

Медобслуговування без направлення в науково-дослідні установи національної академії медичних наук;

Допомога українцям в медичних установах при МВС.

При цьому в лікарнях не повинно бути більше 20% послуг платними від загального обсягу послуг. Про це повідомляють в законі "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Ця норма буде працювати по 2024 рік, після цього платних послуг стане ще більше.

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