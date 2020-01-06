Доктор Комаровский рассказал, что делать родителям, если ребенок боится спать и ему снятся кошмары

Ночные страхи у детей не предоставляют никакой опасности для здоровья ребенка. Об этом пишет украинский педиатр и автор книг Евгений Комаровский.

Как отмечает доктор, ночные страхи часто имеют место в возрасте трех-восьми лет и в период полового созревания. Их частота и выраженность во многом зависят от психологической атмосферы в семье и от элементарного здравого смысла родителей.

«Страшные сказочки перед сном, телевизионные ужастики, рассказы про деда Бабая и про непослушного мальчика, которого утащил злой пес Барбос… Индивидуальная детская комната увеличивает вероятность ночных страхов — вместе с родителями спать поспокойнее», — отмечает доктор.

В то же время страхи на этапе отхода ко сну (боязнь темноты, тишины, шума ветра за окном) требуют уважительного к себе отношения.

«Ни в коем случае не стоит высмеивать ребенка, может быть, и посидеть рядышком, пока не уснет. Важнейшим правилом, регламентирующим отношение родителей к любым детским ночным проблемам, является максимально возможная доброжелательность», — настаивает врач.

Важный момент: что бы ни делал ребенок во сне — скрипел зубами, мочился в постель, ходил, разговаривал, храпел-сопел, — он этого не делал. Это был не он, думающая часть детских мозгов не имела никакого отношения ко всем вышеописанным процессам.

«Еще раз напомню: самые-пресамые специалисты до сих пор не могут понять, что такое сон и для чего надо спать. Все во сне происходящее во многом остается тайной за семью печатями, и ругать ребенка за мокрую постель, по меньшей мере, неразумно», — подытожил Евгений Комаровский.

Отметим, ученые з Американской академии медицины считают, что лучшим способом избавиться кошмаров является их репетиция.

Чтобы избавиться кошмаров, нужно представлять сюжет вероятного страшного сна в расслабленном и спокойном состоянии. Содержание сна необходимо менять до тех пор, пока в сюжете не останется ничего непонятного и тревожного. Так нарушается ассоциация «сон — угроза», снимается тревога и чувство беспомощности.

Этот метод — разновидность когнитивной переоценки, которую многие (сознательно или нет) применяют в обычной жизни. Самый известный пример этой стратегии: на выступлении перед большой аудиторией представлять слушателей в нижнем белье.

Напомним, врач рассказал, почему снятся кошмары: «Это влияет на работу всего организма»

Как сообщала Politeka, ученые рассказали, что означают тревожные сны и как определить надвигающиеся болезни

Также Politeka писала, что ученые выяснили, почему все люди видят одинаковые сны.