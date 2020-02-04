Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал про риски, которые скрывает декоративная косметика

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на видео в Instagram доктора Комаровского.

Комаровский привел информацию к размышлению относительно женской косметики.

"Интересная информация. Я бы даже сказал грустная. Дело в том, что провели исследование и выянсилось, что практически вся косметика заражена, особенно та, что касается лица, инфицирована огромны количеством бактерий. Это серьезная медицинская проблема. Лидируют стафилококки и кишечные палочки", - рассказала Комаровский.

Он отметил, что на первом месте по опасности спонжи. "Тут вообще идеальная среда для стафилококков и кишечных палочек, там и влажно, и тепло, и есть постоянный контакт с кожей".

В связи с этим Комаровский дал ряд важных рекомендаций. В частности, все что можно использовать однократно, необходимо исользовать однократно. Также важно исползовать тару для косметики как можно меньшего размера. Не мешает смотреть и на сроки годности, хотя не все производители их указывают.

Информация Комаровская получила множество откликов у подписчиков в соцсети, которые были поражены информацией и делились своими лайф-хаками.

"да, меня как-то обвинила одна особа, которая выпросила помаду, что я ее Гермесом заразила (а у меня он есть)"

"Как же мне повезло, что я не пользуюсь декоративной косметикой, кроме теней, карандаша и помады! Могу не бояться стафилококков"

"Нужно просто мыть после каждого макияжа кисти и лучше специальной жидкостью. Спожи также мыть и просушивать . Никаких микробов не будет😁 если бы так было то все бы покрылись каростами"

"Кисти мою очень часто, а вот спонджи вообще не использую) и к визажистам не хожу 🙄не уверенная что они после каждого клиента моют кисти"

Напомним, Комаровский не сдержался и высказал всю правду о Зеленском.

Как сообщала Politeka, Комаровский откровенно о судьбоносной рыбалке с Путиным.

Также Politeka писала, что доктор Комаровский поставил диагноз после пресс-марафона Зеленского.