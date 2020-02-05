По новым правилам медицинские услуги будут получать украинцы с первого апреля 2020 года
Начиная с апреля текущего года начнет работать программа медицинских гарантий. Это перечень услуг в медицинских учреждениях, за которые будет платить Национальная служба здоровья Украины. Бесплатными будет первичная, специализированная амбулаторная, госпитальная, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, а еще реимбурсация лекарственных средств. Об этом сообщает "Сегодня".
Чтобы получать услуги на бесплатной основе, необходимо соблюдать некоторые правила. В список платных услуг были добавлены:
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Лабораторные, диагностические и консультативные услуги по обращению украинца без направления врача. Выходит, чтобы получить лечение, необходимо обязательно получить направление у семейного врача, с которым была подписана декларация. Без направления можно попасть к акушеру-гинекологу, педиатру, психиатру и наркологу. Также не нужно направление на посещение стоматологу, но его услуги не будут бесплатными. Государство станет платить за них только для детей до 16 лет. Бесплатно и без направления можно получить помощь только при неотложных состояниях;
Медпомощь больным на дому, в которую входит применение телемедицины (например, фельдшер может сделать электрокардиограмму пациенту и отправить кардиологу в электронном виде, а тот удаленно напишет заключение и проконсультирует);
Медобслуживания по договору со страховыми организациями;
Медобслуживание для иностранных граждан;
Микроскопические, паразитологические, молекулярно-генетические, химические, физические или токсикологические исследования, которые не относятся к медпомощи украинцам;
Медобслуживание без направления в научно-исследовательские учреждения Нацакадемии меднаук;
Помощь украинцам в медицинских учреждениях при МВС.
При этом в больницах не должно быть более 20% услуг платными от общего объема услуг. Об этом сообщают в законе "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Эта норма будет работать по 2024 год, после этого платных услуг станет еще больше.
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