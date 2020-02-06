Погода в Україні 6 лютого готує неприємний сюрприз, країну накриють снігопад і дощі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.
На сході і півночі країни очікуються снігопади і похолодання до -1 градуса вдень. Вночі стовпчик термометра покаже аж до -9 морозу. Без опадів буде лише Закарпатська область.
У центрі, на півдні та сході також буде рясний снігопад. Вдень повітря прогріється до 1 тепла вдень. Вночі ж різко похолодає до -7 морозу.
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У Києві та області синоптики прогнозують сніг та -1 градус вдень. Вночі буде холодно – від -6 до -8 морозу.
Як повідомлялося раніше, лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде.
Про це у себе в Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.
"Як показують розрахунки різних чисельних моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), останній місяць календарної зими продовжить тенденцію січня із збереженням активного західного/південно-західного перенесення і переважання атлантичних і середземноморських повітряних мас", - написав експерт.
Головним наслідком цих процесів експерт називає те, що практично по всій Європі очікуються аномалії температури повітря зі знаком плюс.
В Україні відхилення від температурної норми може досягти +5 °С, а в багатьох регіонах лютий може пройти з позитивною середньомісячною температурою (особливо на півдні і заході країни).
Нагадаємо, що небезпечний циклон з мокрим снігом насувається на Україну: до чого бути готовим.
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